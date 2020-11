NS Publieksprijs gewonnen door Rutger Bregman met zo’n 41.600 stemmen

Je kunt het je soms bijna niet voorstellen als je om je heen kijkt in de trein en bijna iedereen ziet staren op z’n smartphone. Misschien zelfs wel exact nú, en inclusief jij zelf. Maar behalve kijken op telefoons, worden ook nog altijd boeken, zij het vaak in e-vorm, gelezen in de trein en kunnen treinreizigers elk jaar hun lievelingsboek kiezen.



Ik heb gestemd op De meeste mensen deugen. Waar stem jij op? https://t.co/nYtnBBXCKJ #nspublieksprijs — Jan Julius Buwalda ⭕️ (@Jan_Julius) November 14, 2020

Dit jaar is de NS Publieksprijs gewonnen door Rutger Bregman met zijn boek De meeste mensen deugen.



Grootste prijs NS

In De meeste mensen deugen beschrijft Rutger Bregman een nieuwe geschiedenis van de mens. Hij neemt de lezer mee op een reis door de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. De NS Publieksprijs is de grootste publieksprijs voor Nederlandse boeken en tevens de bekendste boekenprijs in de volwassenenliteratuur.



Herman Finkers was ook voor de NS Publieksprijs genomineerd met zijn boek De cursus ‘Omgaan met teleurstellingen’ gaat wederom niet door. Ook Geert Mak was genomineerd met zijn boek Grote Verwachtingen, evenals Astrid Holleeder met haar Familiegeheimen, Edwin Schoon met zijn boek BASTA en Roxane van Iperen met ’t Hooge Nest.



Ik vond ‘De meeste mensen deugen’ best wel een leuk boek. Maar goed, ik vind Coldplay ook een prima band die het ligt vast aan mij. — Willem de Gelder (@WdeGelder) November 18, 2020

Bijna 160.000

Lezers konden een maand lang stemmen op de genomineerde boeken of zelf nog een andere kanshebber aandragen. Er zijn bijna 160.000 stemmen uitgebracht. De meeste mensen deugen kreeg 26 procent van het aantal uitgebrachte stemmen.

De NS Publieksprijs bestaat uit de eretitel Boek van het Jaar 2020, een sculptuur van Jeroen Henneman, een bedrag van 7500 euro en een jaar lang gratis eerste klas reizen met de trein. Stemmers maken ook kans op een jaar gratis treinen en ook nog eens op een stel boeken.

De NS gaf de eerste hoofdstukken van de genomineerde boeken de afgelopen weken cadeau door middel van miniboekjes. Daarvan werden er 26.700 via boekhandel en bibliotheek verspreid. Ze circuleerden ook via het Instagram-account van de NS.

