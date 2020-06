Scholiere maakt kikkervisjes-asiel en wordt TikTok-ster

17-jarige Hannah wist niet goed wat ze met haar zomer aan moest toen haar eindexamens niet doorgingen. De pakte een merkwaardig lockdown-hobby op, kikkervisjes grootbrengen.

In Noord-Ierland, waar Hannah McSorley woont in het dorpje Omagh, heeft het coronavirus voor een strenge lockdown gezorgd. Hannah had daardoor na het wegvallen van haar examens, de GCSE-examens, niets te doen. Ze besloot zich volledig te concentreren op het grootbrengen van bijzondere diertjes, duizenden kikkervisjes.

Kikkervisjes grootbrengen als educatief project

‘Ik woon op het platte land en vroeger redden we vaak kikkerdril. Ik had het in geen jaren meer gedaan. Normaal overleefden ze het niet.’Hannah vond kikkerdril vlakbij haar eigen huis. Ze besloot dat het educatief kon zijn voor haar negenjarige broertje Paul om de kikkerdril groot te brengen.

In het begin hielden ze de kikkerdril in een glazen pot, maar naarmate de beestjes tot kikkervisjes transformeerden, verplaatste Hannah ze naar eerst een plastic bak, en vervolgens naar een badje in de tuin gevuld met water. Ze had ervoor gezorgd dat er geen sporen van chloor meer in het badje zaten.

Onderzoek naar het dieet van kikkervisjes

Vervolgens deed ze onderzoek naar wat de kikkervisjes het liefst aten. Gekookte spinazie en witte vis bleken gezond en goed in de aarde te vallen. ‘Ik voer ze dat nu elke dag’, zei Hannah tegen Metro UK.

Hanah besloot haar kleine kikkeravontuur op TikTok te zetten. Ze had nooit verwacht dat het zoveel succes zou hebben. Inmiddels heeft de 580.000 volgers en 9 miljoen likes. ‘Ik ben heel dankbaar. Ik heb volgers van over de hele wereld.’

De bevrijding van de kikkervisjes

Hannah werd goed geadviseerd door de British Wildlife Association. Ook had ze direct contact met de Northern Ireland Environment Agency.

Hannah verwacht dat haar kikkervisjes de komende week tevoorschijn zullen komen als kikkertjes. Ze is hun bevrijding alvast aan het voorbereiden.

‘Ik zal de kikkers in groepjes opdelen en ze uitzetten op verschillende plekken. Op die manier kan ik helpen het gebied te herbevolken.’

