70 makaken ontsnapt uit Japanse dierentuin

Tientallen makaken zijn ontsnapt uit een dierentuin in de Japanse prefectuur (provincie) Chiba. Plaatselijke media berichten dat mogelijk een gat is geknipt in de omheining van het verblijf van de apen.

Zo’n zeventig apen zouden de kans hebben aangegrepen om te vluchten uit de Takagoyama Zoo. De autoriteiten hopen dat de dieren teruggelokt kunnen worden met eten op hun gebruikelijke voedertijd.

70 monkeys escape east Japan zoo after apparent manmade hole found in fence – The Mainichi https://t.co/sIHpkuZQEi — The Mainichi (Japan) (@themainichi) June 11, 2020

Niet de eerste keer dat makaken ontsnappen

Het is niet de eerste keer dat het makaken lukt uit de dierentuin te ontsnappen. Ze kregen daarbij vorig jaar hulp van de natuur. Toen raakte hun verblijf beschadigd door een tyfoon, waardoor de dieren konden uitbreken.

Apen leven in Japan ook in het wild. Daar beschadigen ze soms gewassen van landbouwers.

