Fastfoodrestaurant in Atlanta waar zwarte arrestant stierf brandt af

Het fastfoodrestaurant in Atlanta, waar vrijdag een zwarte man werd doodgeschoten door een politieagent, is afgebrand.

Ongeveer duizend demonstranten waren op de been bij Wendy’s. Ze gooiden de ramen in en wierpen vuurwerk naar binnen, heeft de brandweer laten weten. Kort daarop brak brand uit in het restaurant.

Verkoold puin

Op de lokale televisie was te zien dat het gebouw al geruime tijd in brand stond toen brandweerlieden arriveerden om die te blussen, beschermd door een rij politieagenten. Tegen die tijd was het gebouw gereduceerd tot verkoold puin. Andere demonstranten blokkeerden een snelweg, maar werden door de politie tegengehouden.

Politiechef Erika Shields van Atlanta diende zaterdag haar ontslag in en dat werd geaccepteerd door burgemeester Keisha Lance Bottoms. „Zo kan de stad werken aan het herstel van het vertrouwen dat zo nodig is in onze gemeenschap”, sprak de burgemeester tijdens een persconferentie. Burgemeester Bottoms heeft al gevraagd om het ontslag van de agent die Brooks doodschoot. Volgens haar was het geweld buitenproportioneel. Een andere betrokken agent is op non-actief gezet.

Sinds zaterdagmiddag zijn er protesten in de stad naar aanleiding van het incident. Nadat het donker werd, brak de onrust uit.

Arrestatie

De 27-jarige man, Rayshard Brooks, zou vrijdagavond lokale tijd hebben liggen slapen in zijn auto bij de drive-through van een fastfoodrestaurant. De agenten waren op hem afgekomen na een klacht, schrijft het Georgia Bureau of Investigation in een persbericht.

Nadat volgens de politie was gebleken dat Brooks niet nuchter was, probeerden de agenten hem te arresteren. Brooks verzette zich tegen zijn arrestatie

Een van de agenten gebruikte een stroomstootwapen tegen de man. Tijdens de worsteling krijgt de arrestant dat wapen in zijn bezit en probeert te ontsnappen. Daarop achtervolgen beide agenten hem en schiet een van hen op de man. De verdachte werd nog naar een ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

