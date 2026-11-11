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Jetten niet naar overleg met EU-collega’s om ‘politieke situatie’

Minister-president Rob Jetten gaat „vanwege de actuele politieke situatie” niet naar Dublin, waar donderdag en vrijdag overleg is tussen de regeringsleiders van de Europese Unie. Dat meldt een woordvoerder van de premier. Jetten is gevraagd om donderdagochtend in de Tweede Kamer te zijn voor een ingelast debat over het belastingplan.

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De regeringspartijen D66 en CDA sloten woensdag zonder de VVD een akkoord met PRO en Volt over steun voor het belastingplan. Beide partijen zijn bereid een aanpassing te steunen waardoor werkenden wat minder belasting gaan betalen en mensen met veel vermogen wat meer. Het is nog niet duidelijk of de VVD met die verschuiving kan leven.

Over het belastingplan en de daarbij ingediende wijzigingsvoorstellen wordt donderdagmiddag gestemd. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft gevraagd om eerst het debat, dat dinsdagavond werd afgerond, nog een keer te heropenen zodat ook het herziene amendement van PRO en Volt kan worden besproken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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