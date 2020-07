Tesla naar recordhoogte, aandelen van de automaker blijven maar stijgen

Tesla blijft niet alleen maar scoren op de weg. Op de beurs heeft de automaker ook al een recordsnelheid te pakken.

Tesla is inmiddels niet meer weg te denken van het Nederlands wegennet. Als je over de snelweg rijdt, zie je er regelmatig eentje voorbijrijden. Hoewel de auto’s redelijk prijzig zijn, zijn de gebruikers erg positief.

Tesla in recordsnelheid naar de top

De positieve sfeer is er ook bij investeerders in het bedrijf. De laatste maand zit het aandeel van Tesla flink in de lift op de Amerikaanse tech-beurs Nasdaq. In één maand is de koers met ruim 500 dollar gestegen. Een aandeel van het bedrijf kost nu ruim 1.420 dollar. Een maand geleden was dit nog iets boven de 800 dollar. Investeerde je een jaar geleden in het bedrijf, dan zit je er helemaal gebakken bij. In augustus 2019 kostte een aandeel Tesla iets minder dan 200 dollar. De waarde is dus in een jaar ruim verzevenvoudigd.

Meest waardevolle automaker

Met de nieuwe aandelenkoers is Tesla nu het meest waardevolle autobedrijf ter wereld. Het gaat hiermee Toyota voorbij, wat eerder het meest waard was. Dat is een opvallende statistiek aangezien Tesla minder omzet, winst en veel minder auto’s produceert dan de Japanse automaker. Veel minder zelfs: Toyota produceert 30 keer meer auto’s dan het Amerikaanse bedrijf. Tesla moet in 2020 in totaal zo’n 500.000 auto’s produceren.

Hoe komt het?

De grote vraag is natuurlijk hoe een ‘kleiner’ bedrijf veel groter kan worden dan een gerenommeerde autobouwer als Toyota. Dat heeft allemaal met vertrouwen te maken. „Wij zijn van mening dat de vraag niet moet zijn of het aandeel te duur is met de huidige waardering, maar wat het groeipotentieel en de concurrentiepositie van het bedrijf is van de volgende jaren”, zegt JMP Securities-analist Joseph Osha tegen Reuters. De verwachtingen rondom Tesla zijn dus hooggespannen. Beleggers denken dan ook dat het bedrijf alle verwachtingen gaat waarmaken. Het kan dan ook een redelijk risicovolle investering zijn aangezien het nu flink boven het koersdoel van 675 dollar ligt.

De toekomst van Tesla

Toch kunnen we de aankomende tijd nog veel van de automaker verwachten. Er komen verschillende nieuwe modellen op de markt. De bekendste is misschien wel de Tesla Cybertruck. De nogal bonkige pick-up-truck baarde veel opzien door het ontwerp. Eind 2021 moet het in productie gaan. Een ander noemenswaardig model is de Tesla Semi. Het wordt de eerste elektrische vrachtwagen van het bedrijf. Daarnaast komen ook nog een nieuwere Tesla Roadster en de Tesla Model Y binnenkort op de markt.

