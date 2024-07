Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wet Seksuele misdrijven gaat van kracht: dit is nu (extra) strafbaar

Er verandert een hele hoop vanaf 1 juli, vandaag dus. Ook de nieuwe wet Seksuele misdrijven gaat vandaag van kracht. Deze wet houdt in dat meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar worden, ook online. Daarbij komt ook dat er straffen verhoogd zijn.

We zetten op een rij wat er allemaal verandert en wat er nu (extra) strafbaar is. In dit artikel lees je wat er nog meer verandert vanaf 1 juli.

Dit verandert er met de wet Seksuele misdrijven

Ondanks dat er met de wet Seksuele misdrijven veel verandert, blijven een aantal dingen hetzelfde. Zo blijft het nog steeds noodzakelijk om bewijs aan te leveren, zoals sporen op het lichaam, camerabeelden of tekstberichten. Het verzamelen van bewijs blijft nog steeds lastig, omdat het bijna altijd een een-op-een situatie is zonder getuigen.

Het is nu (extra) strafbaar als je:

Seksueel contact doorzet terwijl iemand duidelijk aangeeft niet te willen. Voor een veroordeling moest eerst bewezen worden dat er sprake was van dwang, nu hoeft dat niet meer.

Iemand op intimiderende wijze seksueel benadert. De hoogte van de straf hangt dan wel af van de duur, frequentie, omgeving en situatie.

Een kind van onder de 16 – of een kind van 16 of 17 jaar in een kwetsbare situatie – seksueel benadert. Dit gaat ook over online contact. Iemand kan al veroordeeld worden zonder dat er daadwerkelijk een afspraak is gemaakt met de minderjarige in kwestie.

Naast deze strafbare feiten, is het vanaf 1 juli ook zo dat verkrachtingen (welke vorm dan ook) niet kunnen verjaren. Hierdoor is er geen tijdsdruk op de slachtoffers en kunnen ze zelf kiezen wanneer ze aangifte willen doen.

Slachtoffers nog beter beschermen

De wet is er om slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag nog beter te beschermen. Dilan Yeşilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, zegt hierover: „Door heldere grenzen te stellen en nog duidelijker te maken wat wel en vooral niet kan, kunnen we bijdragen aan meer veiligheid en meer vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Goede voorlichting over wat wel en niet kan én hoe belangrijk wederzijdse instemming is voor én tijdens de seks, is belangrijk. Want dat geeft rust en zekerheid voor alle twee. Daarom voeren we campagne.”

De landelijke publiekscampagne is er om duidelijk te maken dat seks altijd gewenst, vrijwillig en gelijkwaardig moet zijn. Het is daarom altijd belangrijk om te checken of de ander ook seks wil, door te letten op verbale maar ook non-verbale signalen.

De politie verwacht met deze wet meer aangiftes binnen te krijgen, maar hoopt vooral op gedragsverandering van de daders. Lidewijde van Lier, landelijk zedenspecialist bij de politie, vertelt hierover: „Het OM en politie bereiden zich al 1,5 jaar voor op de invoering van de nieuwe wet seksuele misdrijven. Bijvoorbeeld door het maken van werkinstructies, aanpassingen van ICT en opleiding.” Ook wijst ze erop dat er nog andere hulpverlening is voor slachtoffers zoals Slachtofferhulp en herstelbemiddeling. „De wensen en behoeftes van het slachtoffer staan hierin centraal.”

