Copycat criminaliteit: kennis Dominique Pelicot kopieerde misdaad

Een kennis van Dominique Pelicot kopieerde de misdaden in de zaak rond Gisele Pelicot. Jean-Pierre Marechal (63) heeft toegegeven samen te hebben gewerkt met Dominique Pelicot om zijn vrouw, Cilia, te drogeren en haar te verkrachten. De twee mannen ontmoetten elkaar op een inmiddels gesloten website.

Marechal verklaarde dat hij Dominique Pelicot ontmoette op een illegale website, waar Pelicot hem video’s liet zien van de verkrachtingen van zijn vrouw door mannen die hij had ingeschakeld. Pelicot legde uit hoe hij zijn vrouw, Gisele Pelicot, had gedrogeerd door slaappillen in haar eten en drinken te mengen. Terwijl zij buiten bewustzijn was, werd ze door tientallen mannen verkracht.

Zaak Gisele Pelicot

Het proces tegen Dominique Pelicot en 50 andere mannen in de Zuid-Franse stad Avignon, allemaal beschuldigd van het verkrachten van zijn vrouw Gisele Pelicot, heeft wereldwijd voor opschudding gezorgd. De zaak heeft ook in heel Frankrijk protesten uitgelokt ter ondersteuning van Gisele Pelicot, die nu symbool staat voor de strijd tegen seksueel geweld. In Nederland worden seksuele misdrijven al flink bestraft, bewijsmateriaal zoals beeld is daarbij al genoeg. De politie heeft sinds 2011 meer dan 20.000 foto’s en video’s gevonden van het misbruik op de computer van Dominique Pelicot. Het koppel zit inmiddels in een scheiding, ze hebben drie kinderen samen en twee kleinkinderen.

Ook dochter Caroline Darian doet haar verhaal aan The New York Times. Op de apparaten van haar vader werden foto’s van haar gevonden, samen met beelden van haar moeder die werd verkracht. Dominique Pelicot heeft ontkend zijn dochter Caroline te hebben gedrogeerd of seksueel te hebben misbruikt. Op de apparaten van haar vader werden foto’s van haar gevonden in een map genaamd, ‘around my daughter, naked’, samen met beelden van haar moeder die werd verkracht.

Copycat criminaliteit

Aanklagers zeggen dat Pelicot ook Marechals vrouw heeft gedrogeerd en verkracht, terwijl Marechal toekeek. Dominique Pelicot erkende schuld in de zaak rond de verkrachting van Marechals vrouw en zei dat hij spijt had van zijn daden. Zijn vrouw, Cilia, werd twaalf keer op dezelfde manier gedrogeerd en verkracht als Gisele, waar Pelicot drie keer bij betrokken was. Hij vertelt dat hij het contact met hen verbrak nadat zij tijdens een van de verkrachtingen wakker werd, terwijl hij in haar kamer was. Marechal gaf zijn moeilijke jeugd en eigen seksueel misbruik de schuld van zijn daden. Marechal is niet een van de personen die worden beschuldigd van het verkrachten van Gisele Pelicot, meldt persbureau Reuters. Cilia heeft niet met hem gebroken en ook geen aangifte gedaan.

