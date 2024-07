Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bestel je graag bij webshops buiten Europa? Pas dan op

Niet-Europese webshops als Temu, SHEIN en Ali Express hebben fijne prijzen, waardoor de verleiding om hier te bestellen groot is. Toch kun je daar beter mee oppassen, zegt een expert.

In het eerste kwartaal van dit jaar gaven Nederlanders ruim 100 miljoen euro uit aan webshops uit China, meldt marktonderzoeksbureau GfK.

Risico’s webshops buiten Europa

Aan webwinkels buiten Europa bestellen kleven de nodige risico’s. De kans bestaat namelijk dat ze niet voldoen aan Europese wetgeving. Hierdoor weet je nooit helemaal zeker of producten veilig zijn. „Dit kan gevaarlijk zijn. Denk aan schadelijke stoffen in kleding, cosmetica of speelgoed”, zegt Femke Affourtit van Waarzitwatin.

„In kleding en accessoires zorgen chemische stoffen ervoor dat deze in goede staat blijven tijdens het dragen en wassen”, vertelt ze. De meeste chemische stoffen vormen geen risico voor je gezondheid, maar een kleine groep is voer voor discussie. „Voorbeelden hiervan zijn kleurstoffen, zware metalen, weekmakers en PFAS.”

Wil je het risico zoveel mogelijk verkleinen dat je een onveilig product aanschaft? In Europa gelden strenge veiligheidseisen voor producten. Europese webwinkels moeten er zelf op letten dat de producten die zij verkopen aan deze eisen voldoen.

„Zo is in Europa vastgelegd welke azo-kleurstoffen en zware metalen wel en niet gebruikt mogen worden, mogen bepaalde weekmakers alleen in hele kleine hoeveelheden erin aanwezig zijn en zijn sommige stoffen uit de PFAS-groep, PFOA en PFOS, verboden in kleding en accessoires.”

Ook de ethiek van sommige Chinese webshops wordt vaak in twijfel getrokken. Over SHEIN bleek eerder dat het bedrijf zijn medewerkers flink uitbuit. Een Zwitserse organisatie betichtte SHEIN van „moderne slavernij”.

Let ook op dropshipping

Klanten verkleinen het risico op het kopen van onveilige producten als zij bij Europese webwinkels kopen. Maar: wees wel alert op dropshipping. Bij dropshipping biedt een bedrijf producten via een webshop aan, of via bijvoorbeeld Etsy, Amazon of Bol.com, die het zelf niet op voorraad heeft. Je bestelt dus eigenlijk bij de fabriek of groothandel, die het meteen naar jou stuurt. Affourtit: „Hierdoor kan het zijn dat het product niet voldoet aan de Europese eisen en minder veilig is.”

Je kunt dropshipping onder meer herkennen aan een lange levertijd en weinig informatie over het retour- en garantiebeleid. Het kan ook nooit kwaad om de reviews eerst te lezen voor je bestelt, of via image.google.nl de afbeeldingen die de webshop gebruikt te controleren.

