Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tijd voor een muzikaal uitje: win tickets voor Eros Ramazzotti – Symphonica in Rosso in de Ziggo Dome

Groot fan van Eros Ramazzotti of ‘gewoon’ muziekfan? Dan hebben we goed nieuws voor je: Metro mag 3×2 kaartjes weggeven voor Symphonica in Rosso met Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. Het gaat hierbij om zijn exclusieve World Tour Gala Première, dus er staat je heel wat te wachten.

Trommel dus een vriend(in), buurman/buurvrouw of familielid op en schrijf 17 en 18 oktober 2025 met blokletters in je agenda.

Win kaartjes voor Eros Ramazzotti

De Italiaanse zanger Eros Ramazzotti is dit jaar de hoofdartiest van Symphonica in Rosso. Hij zal tijdens de exclusieve World Tour Gala Première een unieke show geven, waarin de singer-songwriter nummers van zijn legendarische repertoire in een orkestrale versie uitvoert.

De kaarten voor het concert gaan als warme broodjes, dus zijn er in de Ziggo Dome maar liefst twee shows: op 17 en 18 oktober dus. Wat je zo ongeveer kunt verwachten? Spetterende optredens van grote artiesten, bijzondere gasten, speciale licht- en geluidstechnieken, indrukwekkende visuals en natuurlijk de kleur rood – in de aankleding van het evenement én het publiek zelf. Voorgaande edities kenden hoofdartiesten als Marco Borsato, Paul de Leeuw, Lionel Richie, Diana Ross, Sting, Nick & Simon, Doe Maar, Anouk, Simply Red en Dolly Dots. Op Sting na werden ze allen begeleid door The European Pop Orchestra (voorheen Guido’s Orchestra).

Meedoen

Jij wilt vast en zeker naar Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met zondag 29 december, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht. Je mag zelf kiezen of je op 17 of 18 oktober naar het concert wil. Niet gewonnen, maar wil je wel graag bij het concert zijn? Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Reacties