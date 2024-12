Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Israël pleegt genocide in Gaza’, meldt Amnesty voor het eerst, Israël spreekt van leugens

Amnesty International heeft voor het eerst vastgesteld dat Israël zich schuldig maakt aan genocide op de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. De mensenrechtenorganisatie waarschuwde eerder voor het risico op volkerenmoord, maar zegt nu genoeg bewijs te hebben dat er daadwerkelijk sprake is van genocide.

„De conclusie dat Israël genocide pleegt, is onmiskenbaar”, zei secretaris-generaal Agnès Callamard gisteravond bij de presentatie van een nieuw rapport in Den Haag. Israël zou de genocideconventie van de Verenigde Naties hebben geschonden door Palestijnen te doden, ernstig geestelijk en lichamelijk letsel toe te brengen en de levensomstandigheden van de bevolking opzettelijk ondraagbaar te maken. Het beschuldigde land spreekt dit met klem tegen (zie kader).

‘Fysieke verwoesting door Israël’

De situatie is echter totaal anders dan Nasr en Heertje hopen. Dat deze oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd was volgens Callamard al bekend, maar nu hebben de onderzoekers van Amnesty ook geconcludeerd dat Israël de intentie heeft om de Palestijnse bevolking te vernietigen. „De autoriteiten zijn zich er niet alleen bewust van dat hun werkwijze zal leiden tot de fysieke verwoesting van de Palestijnen in Gaza, die uitkomst is precies de bedoeling. Dat is genocide.”

Ontmenselijkende taal

Amnesty heeft voor het rapport meer dan tweehonderd mensen geïnterviewd, onder wie slachtoffers en hulpverleners, en vijftien luchtaanvallen geanalyseerd die geen militair doel zouden hebben. Daarnaast is gekeken naar ruim honderd uitspraken van Israëlische kopstukken, onder wie premier Benjamin Netanyahu, oud-minister van Defensie Yoav Gallant en militaire leiders. Zij zouden ontmenselijkende taal hebben gebruikt en hebben opgeroepen tot genocidale daden. In veel gevallen gebeurde daarna precies waar de functionarissen toe hadden opgeroepen.

Israël stelt zich te verdedigen tegen Hamas

Amnesty zegt de bevindingen meermaals gedeeld te hebben met de Israëlische autoriteiten, maar geen reactie te hebben ontvangen. Israël heeft in het verleden vaak ontkend een genocide te plegen. Het zou zich juist verdedigen tegen Hamas, dat heeft uitgesproken uit te zijn op de vernietiging van de staat Israël.

„Laat ik duidelijk zijn: de daden van Hamas en andere gewapende groepen op 7 oktober 2023 waren gruwelijke misdaden”, aldus Callamard. „Maar het militaire doel om Hamas te verwoesten is absoluut geen rechtvaardiging of excuus voor de genocide op de Palestijnen in Gaza.”

👇 Reactie Israël Israël noemt het rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International over volkerenmoord in de Gazastrook „antisemitische laster”. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft „de betreurenswaardige en fanatieke organisatie Amnesty opnieuw een verzonnen rapport gefabriceerd dat volkomen onwaar is en is gebaseerd op leugens”, melden Israëlische media. In de reactie wordt gesteld dat de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 op Israëlisch grondgebied rond de Gazastrook „een genocidaal bloedbad was” en dat de Palestijnse beweging Hamas Israël wil vernietigen.

Dodental

Volgens het gezondheidsministerie in Gaza zijn sinds 7 oktober 2023 zeker 44.532 mensen gedood, onder wie meer dan 13.000 kinderen. Volgens de Verenigde Naties is bijna de gehele bevolking door de oorlog op de vlucht geslagen.

