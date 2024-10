Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat betekent verbod UNRWA door Israël? ‘Kinderen huilen hele nacht van de honger’

Het parlement in Israël stemde gisteravond in met een verbod op UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Internationaal is er ontstemd op dat besluit gereageerd. Wat betekent het precies? In talkshow Humberto werd daarover gesproken.

In één zin betekent het verbod op UNRWA dat de hulporganisatie niet meer kan werken in Israël of in door Israël bezette gebieden. De afkorting betekent United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. De organisatie werd in 1949 opgericht om de directe humanitaire nood onder Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten te verlichten. Ook worden ontwikkelingsgerichte activiteiten bedacht en uitgevoerd. In Israël mag dit dus niet meer.

‘UNRWA speelt onvervangbare rol’

Israël stelt dat de UNRWA is geïnfiltreerd door de Palestijnse militante organisatie Hamas. Hamas voerde ruim een jaar geleden een ongekende aanval op Israëlisch gebied uit (Metro schreef een artikel over een documentaire over ‘een jaar later’). Sindsdien slaat Israël minstens zo hard terug. Een verbod op de UNRWA zou het werk van de vluchtelingenorganisatie in de Palestijnse Gazastrook zeer bemoeilijken en wellicht zelfs onmogelijk maken, vrezen critici.

De Verenigde Staten zeggen uiterst bezorgd te zijn. Washington benadrukt dat de UNRWA een „onvervangbare” rol speelt bij de humanitaire hulp. VN-secretaris-generaal António Guterres noemt de gevolgen van de wet voor de Palestijnen „een catastrofe in wat al een regelrechte ramp is”. Ook de regeringen van Spanje, Slovenië, Ierland en Noorwegen veroordelen het Israëlische verbod. Nederland heeft nog niet gereageerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

If implemented, the laws adopted today by the Knesset of Israel would likely prevent @UNRWA from continuing its essential work in the Occupied Palestinian Territory, with devastating consequences for Palestine refugees. I call on Israel to act consistently with its obligations… — António Guterres (@antonioguterres) October 29, 2024

Rode Kruis: 'Situatie wordt ondraaglijk' Hulpverlening in Noord-Gaza is nog amper mogelijk, meldde het Rode Kruis vanmorgen. En dit lijkt alleen nog maar moeilijker te worden door het UNRWA-verbod door Israël. Dat verbod zou betekenen dat de hulporganisatie geen hulp meer via Israël aan de Gazastrook kan leveren. In het noorden van Gaza komen hulpgoederen nauwelijks binnen door het geweld en de dagelijkse evacuatiebevelen. Ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en water maken het leven „ondragelijk”, aldus het Rode Kruis. „Kinderen huilen de hele nacht van de honger, er is geen babymelk om baby’s te voeden. Mensen kunnen geen kant op in een gebied dat bijna onbewoonbaar is.”

UNRWA besproken in Humberto

In talkshow Humberto was Sabine de Jong van Unicef gisteravond aanwezig om de UNRWA-situatie de duiden. In maart vertelde zij aan dezelfde tafel van Humberto Tan al dat mensen in Gaza onkruid en diervoeding aten. Het is nu zeven maanden later. De Jongs eerste reactie op het nieuws: „Ongeloof. Bij Gaza denk je altijd ‘het kan niet erger’. Nu heb je polio en dit… dit maakt het tien keer erger. Dit gaat echt hele grote gevolgen hebben voor alle mensen in Gaza. En vooral voor hulporganisaties, want die kunnen geen hulp meer verlenen.”

„Waarom kan UNRWA precies geen hulp meer verlenen?”, wil Tan weten. Sabine de Jong: „Het is de grootste internationale hulporganisatie in Gaza. Er zijn ongeveer 13.000 mensen die in Gaza hulp verlenen. Ze verlenen hulp op scholen, regelen water… zonder UNRWA kan er geen hulp geleverd worden. Alle organisaties die er werken, zijn er afhankelijk van. Ook Unicef, ook Warchild, ook Oxfam Novib, alle organisaties die daar zijn.”

Moet ook Unicef Gaza nu verlaten?

Unicef is nog aan het bezien of medewerkers uit Gaza moeten vertrekken. „Misschien kunnen we op kleine schaal nog hulp verlenen, maar dat is lang niet genoeg voor wat nodig is. En het was al niet genoeg voor dat dit alles begon. De situatie is nu zó dramatisch, dat je alle hulp nodig hebt. Als dat wegvalt, is het desastreus.”

Reacties