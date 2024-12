Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vorig jaar meer fietsen gestolen, zoveel euro kostte dat

Is jouw fiets vorig jaar gestolen? Die kans bestaat, want in dat jaar werden Nederlanders vaker slachtoffer van fietsdiefstal. Ook kwam aankoopfraude en vernieling vaker voor. Zulke delicten heten vermogensdelicten en zorgden in 2023 voor een hoop schade.

De toename van (fiets)diefstal blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De instantie baseert die cijfers op de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor, nu over 2023. De gelopen schade door deze delicten? 3,2 miljard euro, 13 procent meer dan in 2021.

Veel meer fietsdiefstal in 2023

Er zijn in 2023 dus vooral meer fietsen gestolen, namelijk 928.000. Dat is 30 procent meer dan in 2021 het geval was. En ook dat levert flink wat schade op, maar liefst 698 miljoen euro. Dat is ruim 230 miljoen euro meer dan twee jaar daarvoor. Volgens het CBS was de helft van de gestolen fietsen minder dan 350 euro waard, bij een kwart was de waarde meer dan 800 euro.

Dat niet alle fietseigenaren hun fiets verzekerden in 2023, blijkt wel uit het bedrag dat verzekeraars hebben uitgekeerd na fietsdiefstal. Dat bedrag bleef namelijk haken op 271 miljoen euro, tegenover de 698 miljoen euro die het in totaal ‘gekost’ zou hebben. Wel is het uitgekeerde bedrag een verdubbeling van wat er in 2021 werd uitgekeerd. In 13 procent van de gevallen werd de diefstal (gedeeltelijk) vergoed, zo blijkt uit de gegevens.

4,7 miljoen delicten

In totaal werden volgens het CBS in 2023 4,7 miljoen delicten gepleegd die leidden tot financiële schade. Dat is een half miljoen meer dan in 2021. In meer dan driekwart van de gevallen ging het om diefstal van geld of spullen, de rest was vernieling. Fraude bij onlineaankopen kwam met 1,3 miljoen delicten het vaakst voor. Dat was niet vaker dan in 2021.

