Artsen maken zich zorgen om gellak: het kan voor een hele onhandige allergie zorgen

In ziekenhuizen melden zich steeds meer mensen die een allergie hebben ontwikkeld voor gellak. Artsen waarschuwen om er erg voorzichtig mee te zijn, want het kan de rest van je leven voor problemen zorgen.

Gellak is een nagellak die uitgehard moet worden onder een uv-lamp. Het blijft daardoor veel langer zitten dan gewone nagellak. Maar het is niet zonder risico’s. NOS Stories deed daar onderzoek naar. „Het gaat om acrylaten. Dat zijn chemische stoffen die in potjes gellak zitten. En die zorgen ervoor dat het hard wordt onder zo’n lamp”, legt journalist Lisanne van Spronsen uit in het NOS Radio 1 Journaal.

‘Je lichaam kan gellak als een vijand zien’

Wat er dan precies gevaarlijk is? „Als je het op je nagels smeert, is er niet zoveel aan de hand. Maar wanneer je morst, uitschiet, een wondje hebt of de lamp niet krachtig genoeg is, blijft die lak zacht. Je huid kan het dan zien als een soort vijand, waardoor het een allergische reactie geeft.”

Thomas Rustemeyer is dermatoloog in het Amsterdam UMC: „Het zijn echt handige moleculen”, legt hij uit. „Je kunt er hoorapparaten, contactlenzen en pacemaker-onderdelen van maken.” En daar ligt precies het gevaar. Want ben je door je nagellak allergisch voor die stof geworden? „Dan krijg je bij latere toepassingen, zoals bij de tandarts, orthopeed, de KNO-arts of waar dan ook, problemen. En dat is niet nodig.”

Van de allergie kom je nooit meer af

Om een voorbeeld te noemen: heb je een gaatje? Dan gebruikt de tandarts hetzelfde spul om te vullen. Erg vervelend als je er allergisch voor bent. Het nare is dat je nooit meer van die allergie afkomt. Rustemeyer ziet dat 97 procent van de patiënten met zo’n allergie vrouw is en noemt dat dat komt door gellak.

Niet alleen artsen, maar ook de vereniging voor allergologen en immunologen zegt dat de toename van mensen met zo’n allergie enorm is. Dat komt omdat mensen thuis de gellak gebruiken. Van Spronsen: „Het is veel makkelijker om een potje te halen en zelf aan de slag te gaan.”

‘Vlekken in gezicht en opgezwollen keel’

Lotte heeft zo’n allergie. Ze doet haar verhaal bij het jongerenplatform van de NOS. „Op een bepaald moment kreeg ik ook vlekken in mijn gezicht. En mijn keel begon op te zwellen. Toen werd ik benauwd en kortademig.” Na wat zoekwerk online kwam ze erachter dat het door de gellak kwam.

De reden dat ze een allergische reactie kreeg: de lamp voor het uitharden was niet goed genoeg. Het was een goedkopere variant. Doordat ze met haar niet goed uitgeharde nagels in contact met haar gezicht en ogen kwam, kreeg ze een heftige allergische reactie.

