Er zijn meer flexwoningen, maar Nederlanders zijn er niet zo dol op

Het is knokken geblazen op de woningmarkt, zeker nu de gemiddelde huizenprijs rond de 470.000 euro ligt en mensen elkaar links en rechts overbieden. Maar goed: wonen moeten mensen toch. Daarom worden er in Nederland steeds meer flexwoningen gebouwd, maar toch zijn Nederlanders daar niet zo dol op.

Een flexwoning is een woning van 20 vierkante meter of kleiner en bedoeld als tijdelijke optie. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn er daar steeds meer van in ons land. Er komen, blijkt uit onderzoek, ook meer woningen van 50 vierkante meter of kleiner bij. Onlangs besprak Metro de vraag ‘flexwoningen: de oplossing voor de woningcrisis of een ‘quick fix’?‘ met een expert.

Meer flexwoningen in Nederland, ‘komt niet overeen met woonvoorkeuren’

Toch wonen de meeste Nederlanders volgens het PBL „liever niet zo klein”, doelend op de huizen van 20 vierkante meter of kleiner. Momenteel vormen deze piepkleine woningen 5,9 procent van het totale aantal woningen. In 2012 was dat 4,5 procent. „De huidige opmars van zeer kleine woningen komt niet overeen met de woonvoorkeuren van een groot deel van de Nederlanders. Slechts een beperkt deel van de woningzoekenden zoekt expliciet naar een kleine woning en de woontevredenheid onder mensen die zo compact wonen is relatief laag”, staat in het rapport.

Veel mensen die intrekken in een flexwoning, verhuizen binnen een paar jaar naar een grotere woning. En een doorsnee woning is al snel groter dan zo’n flexwoning: een huis in Nederland is gemiddeld 120 vierkante meter groot. Overigens lijkt een tiny house ook op zo’n flexwoning, maar is net iets anders. Hier moet je op letten als je een tiny house wil kopen.

Volgens het Planbureau telt Nederland ongeveer 482.000 kleine woningen, waarvan de bewoners relatief vaak weinig te besteden hebben. Ruim 80 procent van de bewoners van flexwoningen is jonger dan 30 jaar.

Het is handig dat flexwoningen klein zijn, omdat ze daardoor makkelijker te verplaatsen zijn. Ze zijn daarnaast sneller te bouwen en te plaatsen dan permanente woningen. Flexwoningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed woonruimte zoeken, zoals studenten, statushouders, mensen met financiële problemen en mensen die gaan scheiden.

