Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reddingsvideo’s van dieren blijken geregeld nep: ‘Makers brengen bewust weerloze dieren in gevaar’

Je hebt ze ongetwijfeld een keer voorbij zien komen op social media: video’s waarin dieren uit een levensbedreigende situatie worden gered. Wat je niet ziet is dat ze vaak door de makers in deze situatie gebracht zijn. „Kijk daarom kritisch naar dit soort filmpjes”, vertelt Sanne Kuijpers van World Animal Protection aan Metro.

Dierenbeschermingsorganisaties hebben de handen ineen geslagen en luiden de noodklok vanwege deze geënsceneerde content. Ze deden onderzoek en concluderen dat dit soort video’s veelvuldig circuleren op social media. „De makers brengen bewust weerloze dieren in gevaar.” De onderzoekers vonden 1022 video’s met neppe reddingsacties in een tijdsbestek van zes weken. Samen waren ze goed voor meer dan 572 miljoen views.

Katten levend begraven

Kuijpers zag schokkende video’s tijdens het onderzoek. „We zagen katten die levend werden begraven, apen die tegenover een agressieve slang werden gezet. Het was hartverscheurend om te zien.” Het is puur voor de views. En vaak vragen de posters van de video om een donatie om het dier zogenaamd te kunnen redden.

Vooral katten, honden en aapjes worden voor de video’s gebruikt, maar ook slangen en schildpadden. Makers filmen bijvoorbeeld een grote slang die een kat wurgt of een puppy die met zijn kop vastzit in een fles. Voordat het fataal afloopt, worden de dieren ‘gered’.

Dieren lijden ook door andere oorzaken. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft vorig jaar veel meer zaken behandeld over verwaarloosde katten en honden dan in de twee jaar daarvoor, schreef Metro eerder.

Dierenreddingen zijn ‘een businessmodel geworden’

Nieuw is het fenomeen niet. Maar „je ziet dat het wel toeneemt. De afgelopen drie tot vier jaar zien we die nepreddingen steeds vaker. Mensen kopiëren die manier van video’s maken. Het is een businessmodel geworden.”

De mishandelde dieren lijden enorm onder het maken van de video’s. Volgens dierenartsen worden sommige dieren zelfs opzettelijk gedrogeerd voor een dramatisch effect. Daarbij lopen veel dieren tijdens het maken van de video verwondingen op en is het niet duidelijk hoe het hen vergaat na de zogenaamde redding. Kuijpers legt uit dat „de dierenorganisaties altijd een vervolgfilmpje plaatst waarin je ziet hoe het met het dier gaat”.

Hoe weet je of een reddingsvideo echt is?

Niet alle video’s van reddingen zijn natuurlijk nep. Hoe je weet of het echt is? „Als het van een legitieme organisatie is, kun je er vanuit gaan dat het echt is. Als dat niet zo is, betekent het natuurlijk niet direct dat het nep is, maar dan moet je wel wat kritischer kijken.” Heeft het account meer van dit soort video’s? Dan is het waarschijnlijk niet echt.

Er gaan video’s rond van een hond die aan treinrails vast is gebonden. „Dat is sowieso al onwaarschijnlijk. En dan wordt het ook nog eens ontdekt door iemand die direct filmt, dat is wel erg toevallig.” De meeste mensen zullen namelijk niet als eerste reactie hun camera aanzetten.

Rapporteer de video’s

Zie je een video die waarschijnlijk nep is? Like, deel of reageer dan niet, maar rapporteer de video. „Alleen zo kunnen de platforms optreden tegen deze content.” Echter weten de makers detectie vaak te omzeilen. Daarom roepen de organisaties social mediabedrijven op om de content actief te verwijderen.

Ben je een dierenliefhebber? Zorg dan dat je huisdier goed terecht komt wanneer je onverwachts overlijdt. Metro schreef daar eerder al over.

Reacties