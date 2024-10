Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vervoer voor steeds meer mensen te duur: zo bespaar je op je reiskosten

Met de auto naar het werk of met de trein naar school: het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar steeds meer mensen hebben moeite om het te betalen. Ze komen 200 tot soms wel 900 euro per maand tekort om van A naar B te reizen. Hoe bespaar je op je reiskosten?

Al lange tijd zijn de prijzen aan de pomp aan het stijgen. Metro gaf eerder al tips hoe je op benzine kunt besparen. En ook het openbaar vervoer is niet goedkoop. Volgens de Mobiliteitsalliantie kan „zeker 30 procent van de Nederlanders” het vervoer niet betalen. „Daar ben ik van geschrokken”, zegt voorzitter Marga de Jager in De Telegraaf.

Mensen laten dingen gaan wanneer reiskosten stijgen

Een kleine stijging van de benzinekosten of treinkaartjes zorgt bij sommigen direct voor problemen. „Je ziet direct dat als brandstofprijzen stijgen, mensen dingen laten gaan.” Een huishouden met een modaal inkomen kan al honderden euro’s tekort komen per maand. Ook als ze de auto laten staan en het openbaar vervoer pakken.

Nibud heeft er onderzoek naar gedaan. Hun conclusie: „Op de alleenstaanden na hebben vrijwel alle huishoudens met een inkomen tot en met modaal niet genoeg inkomen om te voldoen aan de gemiddelde vervoersbehoefte, ook wanneer rekening wordt gehouden met vergoedingen voor woon-werkverkeer.”

Er wordt beknibbeld op leuke dingen zoals uitjes

Gezinnen besparen nu vooral op de ‘leuke’ ritjes. Zoals een dagje weg, vervoer naar een hobby of uitgaan. Terwijl dat volgens De Jager gewoon zou moeten kunnen „Dat is geen luxe, of zelfs maar uitzonderlijk.”

De zogenoemde vervoersarmoede komt natuurlijk niet alleen door de prijsstijging in die categorie. Het niet kunnen betalen van vervoer komt ook doordat de basisbehoeften duurder worden, zoals huur, energie en boodschappen. En zelfs je dagelijkse kop koffie is duurder geworden. Lees hier welke soort het goedkoopst is.

Tips om te besparen op je reiskosten

Laat de auto staan

Kom jij maandelijks ook in de problemen door de te hoge reiskosten? Er zijn een aantal manieren waarop je de kosten kunt drukken. Nogal voor de hand liggend: je kunt beter fietsen of lopen dan de auto pakken. Maar goed, daar heb je weinig aan als je dagelijks van bijvoorbeeld Maastricht naar Amsterdam moet reizen voor je werk.

Reis buiten de spits

Wel is het interessant om te kijken of je buiten de spits kunt reizen met het openbaar vervoer. Dan is een abonnement een stuk goedkoper. Je kunt bijvoorbeeld voor de ochtendspits al beginnen, dan ben je ook eerder klaar. Of je begint later en gaat pas na de middagspits naar huis. De NS noemt ‘s ochtends van 06.30 tot 09.00 uur en ‘s middags van 16.00 uur en 18.30 uur de spits, daarbuiten kun je met 40 procent korting reizen.

Gebruik een deelauto

Een auto kost niet alleen geld omdat er benzine in moet. Je betaalt ook voor onderhoud, wegenbelasting en verzekering. Het kan voordeliger zijn om gebruik te maken van een deelauto. Dit is vooral interessant als je niet al te lange stukken hoeft te rijden.

Werk thuis

De optie die het meeste geld bespaart: werk een aantal dagen in de week thuis. De meeste werkgevers vinden dat geen enkel probleem. Nederland is zelfs Europees Kampioen thuiswerken, meldde Metro eerder.

