Meer meldingen over verwaarloosde dieren, hier komt dat door

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft vorig jaar veel meer zaken behandeld over verwaarloosde katten en honden dan in de twee jaar daarvoor. De dienst wijt dat aan de coronacrisis, de daaropvolgende economische malaise, de hoge inflatie en de sterk gestegen kosten voor de dierenarts. Inspecteurs treffen steeds vaker baasjes die met hun huisdier in de knel zitten, blijkt uit het jaarverslag.

„Direct na corona zagen we in ons land vooral dat konijnen en knaagdieren massaal gedumpt werden en in dierenopvangen terechtkwamen”, zegt Marc Jacobs, hoofd van de inspectiedienst. „Nu treffen onze inspecteurs vooral veel honden en katten die tussen de wal en het schip vallen bij eigenaars die de zorg niet meer kunnen of willen opbrengen.”

Het aantal zaken over honden steeg vorig jaar naar 2760. Het jaar ervoor waren dat er 2363. Het aantal keer dat inspecteurs moesten uitrukken voor verwaarloosde katten was afgelopen jaar 1957, in 2022 waren het er 1528 en het jaar ervoor 1638.

Impulsief

Volgens Jacobs hebben mensen in coronatijd impulsief een dier aangeschaft voor gezelschap, en niet nagedacht over de zorg ná de crisis. „Een bezoek aan een dierenarts blijkt voor sommige eigenaars bovendien een onneembare financiële drempel vanwege de fors gestegen prijzen voor behandeling.”

De dienst ziet ook dat malafide hondenfokkers het steeds moeilijker krijgen. Toen de vraag naar katten en honden steeg, sprongen ze daarop in, maar nu zitten ze met grote hoeveelheden dieren die ze niet meer kunnen verhandelen.

De LID werkt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is een onafhankelijke stichting voor het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en telt 25 inspecteurs die in actie komen na een melding op meldpunt 144.

