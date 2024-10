Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat gebeurt er met Nederlanders in Libanon? ‘Mijn voordeur is er half uitgeblazen’

Nederland regelt vooralsnog geen evacuatie voor Nederlanders in Libanon. Ook niet nu het grondoffensief van Israël is begonnen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) heeft al bijna een jaar lang Nederlanders opgeroepen het land te verlaten. Momenteel vertrekken er nog altijd lijnvluchten uit Libanon, aldus een woordvoerder.

Het Israëlische leger is vannacht begonnen met een grondoffensief in het zuiden van Libanon. Het gaat volgens het leger om een „beperkte en gerichte” missie van de grondtroepen waarbij Hezbollah-doelen worden aangevallen. Soldaten op de grond worden bijgestaan door de Israëlische luchtmacht en artillerie.

‘Pak de kans om Libanon te verlaten’

„Pak die kans, ook al zijn tickets nu duur”, meldt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken over het verlaten van Libanon. Volgens het ministerie is evacuatie onzeker, vaak gevaarlijk „en niet zelden traumatisch”.



De luchtaanvallen en beschietingen in #Libanon gaan door, zowel op de grens met #Israël, als in andere delen van het land. Lees hier het bericht van de Nederlandse ambassade in Beiroet aan Nederlanders in het land:https://t.co/uVfn8xstMj — Ministerie van Buitenlandse Zaken (@MinBZ) September 28, 2024

Nederlandse Monique in Libanon

De Nederlandse Monique van Hauwe woont al dertig jaar in het zuiden van Libanon, in het kleine plaatsje Nabatieh (en deels op Gran Canaria). Op NPO Radio 1 vertelde zij vanmorgen dat zij nu door het geweld is gevlucht naar een rustig bergdorp in de buurt van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Van Hauwe was niet verrast over dat geweld: „Het was een kwestie van tijd.” De vrouw vluchtte daarom vrijdag al uit het oorlogsgebied.

Op de Radio zegt Van Hauwe dat in haar zuidelijke gebied steeds wel iets dreigt. „Er zijn maanden dat het goed gaat, maar het is altijd onrustig. Er hangt altijd een drone boven ons die heel erg onze wifi verstoort en dat je daardoor de televisie niet goed kan zien. Dat is altijd aanwezig.”



Het actueel houden van je registratie 👇, dus registreren met de juiste gegevens, maar bijv. ook 'de-registreren' als je hier niet meer bent, is voor de ambassade en voor het contactcentrum heel nuttig om zo effectief mogelijk te kunnen zijn #doendus https://t.co/BXgVu7r3co — Frank Mollen (@frank_mollen) September 30, 2024

‘Er woonde niemand meer in mijn omgeving’

Presentatrice Astrid Kersseboom over de nieuwe situatie in Libanon: „Wanneer was het moment dan dat u dacht: nú moet ik weg zijn?” Monique van Hauwe: „Het is vorige week maandag begonnen, de vliegtuigen scheren echt vlak over je huis. Ik heb een hele grote voordeur en die is er van donderdag op vrijdag half uitgeblazen. Al mijn ramen heb ik open moeten zetten, anders waren ze eruit gevlogen. Het hele huis rammelde en ik heb toch echt een stevig stenen huis. Maar het was onhoudbaar. Er woonde toen niemand meer in mijn omgeving. Ik ben de laatste die vertrokken is. Dat was nodig, ik had er niet meer kunnen blijven. Zelfs mensen die honderd geiten, schapen of koeien hebben, zijn met de hele veestapel vertrokken.”

👇 Ambassade in Libanon De Nederlandse ambassade in de Libanese hoofdstad Beiroet is open en operationeel, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. „Alle medewerkers zijn er nog. Voor Nederland is het heel belangrijk om er ogen en oren te hebben.” Volgens de woordvoerder komen er een tiental hulpvragen per dag binnen. Het gaat dan voornamelijk om mensen die informatie willen hebben. Bijvoorbeeld over welke lijnvluchten er nog vertrekken uit het land.

‘Ik heb dit nog nooit zo gezien’

Van Hauwe voelt een andere situatie dan bij eerder gevaar. „Eigenlijk zijn we het hier allemaal wel gewend, maar deze keer vond ik dat de mensen anders angstig waren. Normaal gesproken is het volk in Libanon niet bang en heel flexibel. Vaak gaat alles snel weer terug naar normaal en praten ze er niet meer over. Maar nu… alles trok weg. Ik heb het nog nooit zo gezien, al helemaal niet dat de mensen met hun veestapel verkassen naar andere oorden.” Helemaal uit Libanon richting Spanje vertrekken is bij de Nederlandse nog niet aan de orde: „Het is een heel mooi land met allemaal hele fijne mensen die er wonen. De deur achter me dichttrekken voelde al heel erg.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in contact met Nederlanders in Libanon, meldt een woordvoerder. Aantallen worden niet genoemd. Eerder werd al gemeld dat het onbekend is hoeveel Nederlanders exact in Libanon zijn, omdat er geen registratieplicht is.

