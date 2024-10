Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Orkaan Milton raasde over Florida: de stand van zaken

De orkaan Milton, die afgelopen nacht (Nederlandse tijd) over Florida raasde, is inmiddels afgezwakt tot een orkaan uit de categorie 1. Miljoenen inwoners van de staat was gevraagd te evacueren, vanwege de enorme kracht van Milton. Velen gaven gehoor aan die oproep. Wat is de stand van zaken?

Met de kwalificatie categorie 1 blijft Milton gevaarlijk, met windsnelheden van momenteel 145 kilometer per uur. Er zijn vijf categorieën voor de kracht van een orkaan. Categorie 5 is verwoestend met windsnelheden van meer dan 250 kilometer per uur. De schade in categorie 1 blijft doorgaans beperkt met windsnelheden tot 155 kilometer per uur.

In een vooruitblik op Milton, ging Metro gisteren in op de vraag: kunnen we in Nederland ook met orkanen te maken krijgen?

Meerdere doden door Milton, geen stroom

Milton heeft flink huisgehouden, gezorgd voor veel schade en heeft ook levens gekost. Er zijn meerdere doden gevallen na een tornado in St. Lucie County, in het zuidoosten van de staat Florida. Dat meldt WPTV. Volgens de lokale nieuwszender heeft de sheriff van de regio, Keith Pearson, de doden bevestigd. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. Ook in Fort Pierce kostte Milton mensenlevens. De NOS spreekt van meerdere doden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De orkaan Milton bereikte Florida rond 02.30 uur en raast met windstoten van 190 kilometer per uur door de staat. Gouverneur Ron DeSantis zei tijdens een persconferentie dat er 19 tornado’s zijn en 116 tornadowaarschuwingen zijn afgegeven. Eén tot twee miljoen mensen zitten zonder stroom in Florida, volgens PowerOutage.

Overstromingen en gewonden

Vooral in de westelijke stad Tampa zijn er veel overstromingen. Volgens nieuwszender CNN stopten de hulpdiensten in die stad hun werkzaamheden om de gevaarlijke wind. Ook sneuvelde het dak van een stadion in Tampa. Dat stadion zou gebruikt gaan worden als verzamelplaats voor hulpverleners.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

St. Petersburg, dat in de buurt van Tampa ligt, maakte bekend dat de drinkwatervoorziening in de stad is stilgelegd door een breuk in een waterleiding. In het zuidoosten van Florida raakten meerdere mensen gewond door tornado’s.

🌪️ 'Democraten sturen Milton' Het Republikeinse Congreslid Marjorie Taylor Greene maakte van Milton een politiek onderwerp, op weg naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ze verklaarde dat „zij (de Democraten, red.) het weer kunnen beïnvloeden”. President Joe Biden spreekt van „een bizarre bewering”.

Milton op weg naar de oostkust

Verwacht wordt dat de storm nog steeds de kracht van een orkaan heeft, wanneer die de oostkust bereikt en daarna verder afzwakt boven de Atlantische Oceaan. Milton bereikt die oceaan naar verwachting vanmiddag (Nederlandse tijd) in een streek circa 275 kilometer ten noorden van Miami en niet ver van de lucht- en ruimtevaartbasis Cape Canaveral.

Angst terecht?

De directeur van de Amerikaanse National Weather Service, Ken Graham, zei vooraf tegen CNN dat hij „doodsbang” was. Zijn grootste zorg waren de stijgende waterstanden die tot overstromingen kunnen leiden. „Neem het serieus”, zei Graham. In hoeverre zijn grote zorgen terecht waren, zal later vandaag blijken als de totale schade in Florida wordt opgemaakt.

Vorige Volgende

Reacties