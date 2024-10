Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Florida maakt zich klaar voor monsterorkaan Milton, kunnen we in Nederland ook te maken krijgen met orkanen?

Florida zet zich schrap voor orkaan Milton. Een burgemeester sprak haar burgers streng toe. „Als je er voor kiest om te blijven, ga je dood.” De vraag die bij veel mensen rijst bij het zien van de beelden: kunnen we in Nederland ook te maken krijgen met een orkaan?

De orkaan komt komende nacht aan land in Amerika. De burgemeester van Tampa, Jane Castor, is er niet gerust op. „De vorige orkaan Helene (225 doden, red.) was een wake-up call. Dit is letterlijk catastrofaal.” Er worden metershoge vloedgolven verwacht in de kustgebieden en windsnelheden van 270 kilometer per uur. De orkaan heeft de categorie 5, wat de zwaarste kwalificatie is.

Om je gelijk maar gerust te stellen: dat zullen we in Nederland niet zo snel meemaken. Orkanen komen in Nederland niet voor. Dat komt omdat onze zeewatertemperaturen daar te laag voor zijn. Een orkaan haalt energie uit de zee. En dat kan pas wanneer het water zo’n 26 graden is.

Natuurgeweld in Nederland

Dat betekent natuurlijk niet dat wij niet te maken krijgen met natuurgeweld. In 1921 werd in Hoek van Holland een windstoot van 162 kilometer per uur gemeten. In 1948 trok een windhoos toevallig precies over de windmeter op Vlieland. Dat resulteerde in een gemeten windstoot van 202 kilometer per uur.

Iets recenter: in juli vorig jaar stormde het met windsnelheden van 108 kilometer per uur. En in 2022 trok een windhoos over Zierikzee, wat één persoon het leven kostte. Tornado’s komen een tot drie keer per jaar voor in Nederland. In juni 1967 werd Nederland getroffen door de hevigste tornado tot nu toe. Er vielen meerdere doden en tientallen gewonden.

Regelmatig krijgen we te maken met stormen, vooral tijdens de herfst. De eerste van dit seizoen is al een feit. Storm Aitor raasde eind september over ons land, schreef Metro.

Ex-orkaan Kirk komt aan in Europa

In Nederland krijgen we soms wel te maken met een ex-orkaan. West-Europa krijgt vandaag bijvoorbeeld te maken met Kirk. Deze ex-orkaan is vanuit de Atlantische Oceaan naar ons werelddeel getrokken en ondertussen veranderd is in een gewone storm.

De storm komt waarschijnlijk vandaag in Spanje. Eerder leek het alsof Nederland er ook mee te maken krijgt. Maar de storm kiest toch een ander pad, waardoor het vooral het zuidwesten van Europa zal treffen. Zuid-Limburg zal wel een ‘schampschot’ van de storm meekrijgen. Daar gaat het flink regenen.

Ramen dichtgetimmerd voor orkaan Milton

Wat Florida te wachten staat, zal ons niet zo snel overkomen. Alhoewel, een verhuizing naar een orkaangebied kan daar natuurlijk verandering in brengen. De Belgische Manon Schultz verhuisde nog geen jaar geleden naar Tampa. Zij en haar man hebben hun ramen dichtgetimmerd. „Bij de vorige storm waren er vooral veel overstromingen. Maar ons huis bleef toen gelukkig gespaard”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad.

De Nederlandse Peter Davidson is samen met zijn vrouw en hun kat vertrokken naar een opvangcentrum. Thuisblijven was niet veilig voor ze. „Ze verwachten flinke verwoesting in de stad (Port Charlotte, red.), vooral door waterschade,” vertelt hij aan Hart van Nederland. „Rondom onze woning is veel water, we wonen dicht bij de zee en een rivier.”

Bijna 6 miljoen mensen hebben hun koffers moeten pakken. De staat heeft nog nooit zo’n grote evacuatie meegemaakt. Er staan lange files op de snelwegen en tankstations zitten zonder brandstof. Milton wordt niet voor niets een monster-orkaan genoemd. Het wordt mogelijk voor Florida de zwaarste orkaan in honderd jaar.

Alligators in de woonwijken

Niet iedereen besluit zijn of haar huis te verlaten. „Het is te laat om te vertrekken. Als we vertrekken, komen we dan met de auto terecht in de storm? Dat willen we niet”, zegt een inwoner uit Tampa tegen de BBC. De man woont bij een moeras. Hij hoopt dat het water niet te hoog komt te staan, omdat er alligators in het water leven. Tijdens de vorige orkaan, Helene, zagen mensen ook al alligators door hun straat of tuin zwemmen.

Niet alleen inwoners hebben hun huizen moeten verlaten. Ook dieren, uit bijvoorbeeld dierentuinen, zijn geëvacueerd. En 4636 gevangenen zijn verplaatst. Bij de vorige orkaan gebeurde dat niet. Cellen liepen toen onder water.

Wie achterblijft moet voor zichzelf zorgen

,,Dit kan de ergste storm worden die Florida in een eeuw treft”, zegt president Joe Biden. Hij heeft de noodtoestand goedgekeurd en vraagt vliegmaatschappijen om te helpen met de evacuaties. Overheden waarschuwen dat wie achterblijft, voor zichzelf moet zorgen. Hulpverleners gaan hun leven niet riskeren tijdens het hoogtepunt van de storm.

