Zoveel gerechtsdeurwaarders doelwit van agressie schuldenaren

De meeste gerechtsdeurwaarders (81 procent) hebben het afgelopen jaar minstens één keer te maken gehad met agressie. Dat meldt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) op basis van een representatief onderzoek van bureau Ipsos I&O.

Meestal gaat het om verbale agressie (78 procent), gevolgd door intimidatie (49 procent) en bedreiging (48 procent). In 25 procent van de gevallen dreigt een schuldenaar met zelfmoord. De deurwaarders geven aan dat ze – hoewel het vaker voorkomt – uitgescholden worden minder erg vinden dan fysieke agressie, intimidatie en bedreiging. Volgens hen komt veel van de agressie voort uit oplopende frustraties of emoties.

Twee op de tien gerechtsdeurwaarders zeggen elke maand of zelfs vaker een incident mee te maken. Toch doet maar een klein deel (20 procent) aangifte. Ze vinden het incident daarvoor niet erg genoeg of denken dat aangifte doen geen zin heeft.

Niet alleen gerechtsdeurwaarders krijgen te maken met agressie van cliënten, ook medewerkers op de bijbehorende kantoren worden geregeld agressief bejegend. Bijna twee derde (65 procent) van de medewerkers heeft het afgelopen jaar ten minste één keer te maken gehad met een vorm van agressie. De meest voorkomende vorm is verbale agressie (64 procent), gevolgd door dreiging met zelfdoding (34 procent).

„Gerechtsdeurwaarders hebben bij het uitvoeren van hun ambt veel direct contact met mensen”, zegt KBvG-voorzitter Chris Bakhuis-Van Kesteren. „Ze komen vaak onaangekondigd bij mensen aan de deur, waarbij ze hen confronteren met schulden of een opgelegde straf. Daarbij kunnen de emoties hoog oplopen.” De meeste incidenten vonden dan ook plaats tijdens persoonlijk contact aan de deur. Kantoormedewerkers hadden vooral last van verbale agressie via de telefoon en kregen vaker te maken met mensen die dreigen met zelfdoding.

