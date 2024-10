Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Illegale migratie naar EU gedaald met gemiddeld 42 procent

In de eerste maanden van dit jaar is het aantal illegale grensoverschrijdingen naar de Europese Unie met gemiddeld 42 procent gedaald tot 166.000, meldt de Europese grensbewakingsdienst Frontex. De sterkste daling ziet Frontex in de Westelijke Balkan (min 79 procent) en het centrale Middellandse Zeegebied (min 64 procent). In deze laatste regio gaat het om de illegale overtochten van bijvoorbeeld Libië en Tunesië naar Griekenland en Italië.

Daarentegen ziet Frontex een enorme stijging (plus 192 procent) van het aantal illegale migranten dat via de oostelijke grensroute de Europese Unie binnenkomt, zo blijkt verder uit voorlopige cijfers van de grensbewakingsdienst. De migranten steken daarbij de grens over van onder andere Belarus, Oekraïne en Moldavië.

Ook via de zogeheten West-Afrikaanse route, die naar de Canarische Eilanden voert, ziet Frontex een forse stijging (plus 100 procent).

De meeste illegale immigranten komen uit Syrië, Mali en Oekraïne.

ANP

Vorige Volgende

Reacties