Wat is een fetisj en welke komt het meest voor?

Iedereen heeft zo z’n eigen smaak: de een houdt van koffie zonder melk en suiker, de ander van mierzoete drankjes. Bij muziek, kleding, auto’s: idem dito. Maar ook in bed kunnen smaken nogal uiteen lopen. Maar wat is een fetisj en wat is de meest voorkomende fetisj?

Uit onderzoek van het CBS in samenwerking met RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland blijkt dat 70 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder in de 12 maanden voor het onderzoek (de meest recente cijfers zijn van maart 2023) seks had. Sinds 2014 daalt de seksuele activiteit wel licht. Dat gebeurde het meest bij de 16- tot 25-jarigen, ouderen (75 plus) hadden juist meer seks. Maar praten over seks, en dan vooral je specifieke voorkeuren? Dat blijft bij veel mensen een taboe.

Zo bleek uit een enquete van het wetenschappelijke Quest dat 60 procent van de Nederlanders een beter gesprek zou willen hebben met zijn of haar partner, over seks.

Wat is een fetisj?

Vooropgesteld: fetisjen hoeven niet altijd een seksuele lading te hebben, maar dat kan wel. Het gaat in dat geval om een object of bijvoorbeeld een materiaal waar je door opgewonden wordt. Dat kan enorm uiteenlopend zijn: mensen die op voeten ‘kicken’ bijvoorbeeld, of die juist opgewonden worden als hun partner (veel) piercings heeft. Maar natte kleding, latex, bekeken worden tijdens de daad, een rollenspel en zelfs borstvoeding kunnen fetisjen zijn.

Naar schatting heeft één op de zes Nederlanders een fetisj, dat zijn vaker mannen dan vrouwen. En een fetisj is over het algemeen niet schadelijk of iets om je voor te schamen, maar daar kan het zich wel tot ontpoppen. Bijvoorbeeld als je afhankelijk wordt van de fetisj en zonder dat object, materiaal of die handeling niet meer opgewonden kunt raken. Daarnaast is het altijd van belang dat er consent is. Zorg ervoor dat je partner ook oké is met jouw voorkeuren, en ga niet zomaar over iemands grenzen heen.

Laura Ledel, psychotherapeut op het gebied van onder andere fetisjen, maakte tegen Scientias het onderscheid tussen iets ‘gewoon’ heel leuk vinden en er een fetisj voor hebben: „Een vrouw kan 120 paar hooggehakte schoenen in haar kast hebben staan en daar dus een voorliefde voor hebben, maar als zij door het zien, aanraken of dragen van die schoenen niet seksueel opgewonden raakt, spreek je niet van een fetisj.”

Welke fetisj komt het meest voor?

BDSM wordt vaak genoemd als de meest voorkomende fetisj. Dat is echter een overkoepelende term waaronder veel dingen kunnen vallen: vastbinden, rollenspel of iemand slaan of geslagen worden. Latex, rubber of leer kunnen hier ook bij horen. Echt harde cijfers over de meest voorkomende fetisjen zijn er niet, deels door het taboe dat eroverheen hangt.

Wel zou een voetfetisj ook relatief vaak voorkomen, maar onderzoek dat daarnaar is gedaan, is al een aantal jaren oud. Ook piercings, bijvoorbeeld tepel- of eikelpiercings, zouden voor een hoop mensen een fetisj zijn.

