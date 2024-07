Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meisje (12) vermoordt nichtje (8) om ruzie over iPhone

Een 12-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Tennessee zou tijdens een ruzie om een iPhone haar 8-jarige nichtje hebben vermoord. Op camerabeelden is te zien hoe het 12-jarige meisje haar nichtje laat stikken en daarna de crime-scene schoonmaakt.

„Dit is één van de meest gruwelijke en zorgwekkende zaken die ik ooit heb gezien.”

iPhone

Waar de ruzie van 15 juli precies over ging is niet duidelijk, maar vaststaat is dat het ging om een iPhone. Het 12-jarige meisje heeft vervolgens tijdens de ruzie haar nichtje laten stikken met beddengoed. Als het 8-jarige meisje overleden is, legt de 12-jarige haar terug in bed en maakt ze haar schoon.

„Ik wou dat ik haar had opgehaald en mee naar huis had genomen”, vertelt de moeder van het slachtoffer aan de lokale zender WREG-TV. „Maar ze hadden het zo naar hun zin en ik had nooit verwacht dat ze dit zou doen.”

‘Gruwelijk en zorgwekkend’

Als het aan openbaar aanklager Frederick Agee ligt wordt het 12-jarige meisje vervolgd als volwassene. „Dit is één van de meest gruwelijke en zorgwekkende zaken die ik ooit heb gezien. Zowel bij zaken met volwassenen als kinderen.”

Hij wil het meisje niet alleen vervolgen voor moord, maar ook voor het knoeien met bewijsmateriaal. Het meisje heeft immers nog een poging gedaan om haar sporen uit te wissen. De moeder van het overleden meisje hoopt dat de 12-jarige de hoogste straf krijgt die er is. „De laatste keer dat ik haar zag, lachte ze. En ze gaf me een kusje. Ze zei dat ze me wel zou zien als ze thuis zou komen, maar ze komt nooit meer thuis.”

De moeder heeft ook een GoFundMe opgestart voor het betalen van de begrafenis. Daar is inmiddels al 13 duizend dollar ingezameld, drieduizend meer dan het streefbedrag. „De pijn die ik voel is ondraaglijk. Ik moet nu zonder haar leven in deze gekke wereld. Maar ik heb nog een kind dat van mij afhankelijk is, en ik moet sterk zijn voor mijn baby, want zij heeft ook haar grote zus verloren. Ik had nooit gedacht dat zoiets als dit zou gebeuren en nu probeer ik een begrafenis te financieren.”

Reacties