Computerstoring trof 8,5 miljoen apparaten, KLM biedt omboekingsvoorstel

De wereldwijde computerstoring die vrijdag voor veel problemen zorgde, trof een kleine 8,5 miljoen apparaten die op Windows draaiden. Dat is minder dan één procent van het totaal, zo heeft Microsoft laten weten in een blogpost. Toch zorgde de storing wereldwijd voor problemen op luchthavens, in ziekenhuizen en in het openbaar vervoer.

Het bedrijf erkent dat vanwege de cruciale systemen die werden getroffen, de maatschappelijk en economische gevolgen wel degelijk ontzettend groot waren.

Computerstoring

Een automatische update van cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike voor Windows-systemen bevatte een fout, waardoor vrijdag talloze computers niet meer op te starten waren. Wereldwijd kwamen daardoor banken, vliegvelden, ziekenhuizen en overheidsorganisaties in de problemen.

Ook in Nederland liepen de problemen vrijdagochtend al snel op. Er zijn uiteindelijk zo’n 150 vluchten op Schiphol geannuleerd. KLM heeft alle passagiers die door de wereldwijde computerstoring hun vlucht met de luchtvaartmaatschappij geannuleerd zagen worden inmiddels een omboekingsvoorstel gedaan voor de komende dagen. Dat laat een woordvoerster van KLM weten. Ze kan niet zeggen hoeveel KLM-passagiers de dupe werden van de storing.

Ook Eindhoven Airport kampte met problemen, waardoor vluchten vertraagd moesten worden of zelfs geannuleerd.

Druk

Uit angst om een vlucht te missen door een nieuwe computerstoring, komen veel passagiers dit weekend eerder dan gebruikelijk naar de luchthaven, zo ziet Schiphol. Dat is volgens Schiphol begrijpelijk, maar niet noodzakelijk en kan tot extra drukte leiden wanneer die reizigers samenkomen met passagiers die op het geadviseerde tijdstip arriveren.

Schiphol raadt reizigers aan om drie uur voor intercontinentale vluchten en twee uur voor Europese bestemmingen aanwezig te zijn en de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden. Door het begin van de zomervakantie in de regio Noord maakt Schiphol zich op voor een van de drukste weekenden van het seizoen met een grote toestroom van reizigers.

Om alles in goede banen te leiden is extra personeel ingezet om reizigers te begeleiden en van informatie te voorzien. Schiphol verwacht dat de drukte beheersbaar blijft. „Zo hopen we alle vakantiegangers een zorgeloze start van hun reis te bieden”, aldus de luchthaven.

Excuses

Microsoft zegt dat CrowdStrike heeft geholpen met het versnellen van een oplossing. Ook heeft Microsoft samengewerkt met Amazon Web Services en Google Cloud Platform om tot de meest effectieve aanpak te komen.

De topman van CrowdStrike, George Kurtz, heeft namens zijn bedrijf excuses aangeboden voor de computerstoring. Het softwarebedrijf uit Texas, dat met bijna 30.000 klanten een van ‘s werelds grootste providers van beveiligingssystemen is, verloor na de storing 11 procent aan waarde op de aandelenbeurs in New York.

