Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hitte in Europa: dit moet je weten

Wie deze week vakantie viert in Europa, moet rekening houden met flinke hitte. Dit moet je weten over de hittegolven op het continent.

Zoveel mogelijk de schaduw opzoeken, genoeg water drinken en tijdens de heetste uren binnenblijven is het advies. De kunst is om te voorkomen dat je uitgedroogd en uitgeput raakt, dus check vooral vooraf de meest gemaakte fouten tijdens een hittegolf.

Code oranje in delen van Frankrijk door hitte

In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de hitte. Gistermiddag werd er al gewaarschuwd voor het zuidwesten van het land, langs delen van de grenzen met Italië en Zwitserland en in het noorden van Corsica. Vandaag is code oranje uitgebreid naar gebieden in het westen en midden van het land.

De waarschuwing geldt voor gebieden die doorgaans geliefd zijn onder Nederlandse toeristen, zoals onder meer de streek rond Bordeaux, de Dordogne en delen van Corsica.

De temperaturen kunnen lokaal hoog oplopen. „We verwachten op sommige plaatsen temperaturen van rond de 40 graden en zelfs meer”, zegt Tristan Amm, van weerinstituut Météo-France tegen persbureau AFP. De verwachting is dat de temperaturen aanhouden tot en met woensdag.

Tip van de minister

Daar moet men rekening mee houden, waarschuwen de autoriteiten. „Het advies is om tijdens de warmste uren niet naar buiten te gaan”, schrijft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op X.

In andere zuidelijke delen van Frankrijk geldt code geel. Voor Parijs, waar de Olympische Spelen worden gehouden (lees hier Metro‘s interview met ‘gouden’ Ranomi Kromowidjojo), geldt geen waarschuwing. Wel worden sommige evenementen op andere plekken in Frankrijk gespeeld. Zo staan voor morgen en woensdag een mannen- en een vrouwenvoetbalwedstrijd op de agenda in Bordeaux.

🛑 VN-chef António Guterres roept op tot actie om gevolgen van hittegevolgen De hittegolven zouden volgens Guterres erger zijn geworden door de verandering van klimaat. Er zijn temperaturen gemeten „over de hele wereld van boven de 50 graden en dat is halverwege het kookpunt” en er dreigt een „epidemische hitte”. De mensen die het meest door de extreem hoge temperaturen worden getroffen, zijn volgens Guterres de armen in steden, zwangere vrouwen, kinderen, ouderen, gehandicapten, zieken en ontheemden.

Hitte in Duitsland

In het zuidwesten van Duitsland wordt het de komende dagen zeer warm. Volgens de Deutsche Wetterdienst wordt het morgen en woensdag tot 34 graden in Rijnland-Palts en Saarland. De weerdienst heeft een waarschuwing voor extreme hitte afgegeven in het gebied langs de grens met Frankrijk.

Naar verwachting klimmen de temperaturen vandaag al op richting de 30 graden. Vanaf woensdag zorgt een regengebied voor verlichting, waardoor het weer koeler wordt. Wel verwacht de Deutsche Wetterdienst flinke regen- en onweersbuien op woensdagavond.

Flink heet in Spanje

Ook in Spanje wordt het de komende dagen flink heet, meldt Weeronline. In Madrid liggen de temperaturen rond 38 graden, in Andalusië wordt het lokaal zelfs 40 graden. Aan de kust is het iets frisser. Daar tikt de thermometer tussen de 30 en 34 graden aan.

Tropische temperaturen in Italië

In Italië staan er ook tropische temperaturen op het menu. Zo wordt het 37 graden in Rome en 38 graden in Florence. In het zuiden van het land is het een paar graden minder heet, maar met 30 tot 32 graden blijft het ook daar warm.

Reacties