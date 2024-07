Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reporter Ranomi Kromowidjojo zal in Parijs geen kriebels meer hebben van ‘daar had ik moeten staan’

Ranomi Kromowidjojo die níet bij de Olympische Spelen is? Dat is natuurlijk amper voor te stellen… en gaat ook niet gebeuren. Eén van de beste zwemsters van ons land aller tijden is in Parijs aanwezig, maar in een nieuwe rol voor HBO Max / Eurosport: journalist, razende reporter of hoe je het maar noemen wilt. Metro blikt met haar vooruit.

Als we Ranomi Kromowidjojo via een videocall spreken (gistermiddag), zit zij nog thuis. Klaar om „spulletjes” in te pakken en morgen naar de Olympische Spelen in de hoofdstad van Frankrijk af te reizen. Daar zal zij de bijzondere openingsceremonie op rivier de Seine morgenavond door accredidatieperikelen waarschijnlijk moeten missen, maar voor heel veel sporten de komende weken voor streamingdienst HBO Max en Eurosport geldt dat niet.

Ranomi: „Ik denk dat ik vanuit het TeamNL Huis of vanaf mijn hotelkamer kijk. Als zwemster ben ik ook nooit bij een opening geweest trouwens. Ik heb het altijd via tv gekeken. Het zou mooi zijn als het weer ook een beetje meezit. Op de Seine, dat moet bijna wel de meest waanzinnige opening van de Olympische Spelen ooit worden.”

Mocht je denken: opening, de Spelen in Parijs? Speciaal voor geïnteresseerde ‘dummies’ schreef Metro dit artikel om je een beetje op weg te helpen.

Drie keer goud voor Ranomi Kromowidjojo

Babbelen met Ranomi Kromowidjojo (33) via een videoscherm is hartstikke gemoedelijk en leuk, maar we hebben hier natuurlijk wel te maken met een dame die maar liefst vier keer aan de Olympische Spelen deelnam (Beijing, Londen, Rio de Janeiro en Tokio, 2008 – 2021). En dat niet alleen: ze won drie maal goud (4×100 meter vrije slag estafette in Beijing en individueel op de 50 en 100 meter vrije slag in Londen).

In Engeland won Ranomi Kromowidjojo ook nog zilver op de 4×100 meter vrije slag en zij werd liefst zeventien (!) keer wereldkampioen. De geboren Groningse was ook nog eens de eerste vrouw die op de 50 meter vrije slag de magische grens van 23 seconden doorbrak én kreeg de Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw opgespeld.

Zit je wat minder in de sport, dan ken je Ranomi misschien wel van tv-spel Wie Is De Mol? 2023, waarin zij verliezend finalist was. In januari 2022 stopte zij met zwemmen en trouwde met langeafstandzwemmer Ferry Weertman. En nu? Onlangs verscheen haar biografie Ranomi, gewonnen, gestreden en bovengekomen. Ranomi is ervaringsdeskundige mentor van jonge zwemtalenten bij zwembond KNZB én… reporter bij de Olympische Spelen in Parijs.



‘Toen ik stopte, zei ik: ik wil naar Parijs’

Hoe ben je zo in deze nieuwe ‘job’ verzeild geraakt?

Ranomi Kromowidjojo: „Eigenlijk heel simpel, ik ben gevraagd door Eurosport. Daar heb ik vrijwel meteen ja op gezegd. Toen ik 2,5 jaar geleden stopte met zwemmen, zei ik al: ‘Ik wil naar Parijs, maar niet meer als zwemster.’ Als dan zo’n kans voorbij komt, dan vind ik het te gek om het evenement eens van een andere kant te beleven en mooie verhalen te maken als ervaringsdeskundige en reporter. De sporters spreken en de sporten zien was eerlijk gezegd wel een droom en een doel. En dus nu bereikt.”

Hoe zal het voor je zijn als je in Parijs bent, zonder te sporten?

„Héél anders dan alle andere keren natuurlijk. Relaxter denk ik en ik zal veel meer zien. Als atleet was ik alleen maar gefocust op m’n races. De Olympische magie waar iedereen het altijd over heeft en leuke dingen beleven, dat zat er nooit in. Als sporter zag ik eigenlijk niets anders dan het zwembad en m’n bed in het Olympisch dorp. Nu ga ik eindelijk ook andere sporten bekijken.”

Ranomi Kromowidjojo kwam om te presteren

Zijn de Olympische Spelen als sporter wel leuk dan eigenlijk?

„Dat maakte niet veel uit, ik kwam er met een veel groter doel en dat was de beste prestatie leveren. Het was fijn als ik lekker in m’n vel zat, maar het hoefde niet per se leuk te zijn. Er waren in de Olympische dorpen genoeg leuke dingen te doen als afleiding. Mijn vraag was echter ‘hoe ga ik zo goed mogelijk presteren?’ en niet ‘waar heb ik zin in?’ Dat heb ik echter helemaal niet als slecht of negatief ervaren.”

🏊 Waar is Ranomi Kromowidjojo te zien? Natuurlijk zendt de NOS vanuit Parijs veel live uit (NPO 1), maar HBO Max is tijdens de Olympische Spelen de enige plek waar je live en on-demand het complete evenement kunt zien. Alle 32 Olympische sporten krijgen een speciale pagina en gebruikers kunnen specifieke evenementen (en dus Ranomi Kromowidjojo) toevoegen aan hun eigen HBO Max-kijklijst. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle 329 medailleceremonies. De zenders Eurosport 1 en Eurosport 2 zijn ook te zien op HBO Max.

Focus Ranomi Kromowidjojo eerst op het zwemmen

Welke sporten ga je als reporter volgen?

„Allereerst het zwemmen natuurlijk, dat is in de eerste week mijn focus. Ik zal iedere avond bij de finales zijn. Maar je zult me onder meer ook bij breakdance zien. In de tweede week gaan de teamsporten hun belangrijkere wedstrijden hebben. Ik kan niet álles zien, dat is een iets te grote uitdaging. Maar zeker de waterpolodames, Sharon van Rouwendaal op de 10 kilometer open water in de Seine, Noortje en Bregje de Brouwer bij het synchroonzwemmen, Else Praasterink bij het schoonspringen van de 10 meter-plank… veel water sowieso, haha.”

Gaat het volgende week nog kriebelen bij je als je dat Olympische zwembad ziet, of is dat na 2,5 jaar verdwenen?

„Dat kriebelen is nooit gekomen. Ik ben bij alle grote toernooien na mijn stoppen wel geweest en het kriebelt gewoon niet. Het is goed, het voelt goed. Het enige wat ik voel is de spanning als Nederlanders de finales moeten zwemmen en dat zal bij de Olympische Spelen ook zo zijn. De meiden die nu aan de wereldtop staan, zijn bijna allemaal mijn oude concurrenten slash vriendinnen. Ik ken vrijwel alle meiden nog, dus dat gaat gewoon heel leuk zijn. Ik zal niet meer het gevoel hebben dat ik daar graag had willen staan.”

Een kijkje in de vreetschuur?

Je gaat als HBO Max- en Eurosport-journalist veel mensen spreken. Neem je ons als kijkers ook mee met blikken achter de schermen?

„Dat lijkt me in ieder geval heel leuk en is een grote wens. Sommige dingen zullen wel lastig worden, bijvoorbeeld om in het Olympisch dorp te komen. Ik wil graag dingen laten zien die ik zelf meegemaakt heb en die voor Olympische sporters heel vanzelfsprekend zijn. Neem de enorme eetschuur of vreetschuur, zoals ik dat oneerbiedig noem. De enorme dining hall dus, waar je als sporter 24 uur per dag maaltijden kunt nuttigen, is mooi om te laten zien.

Ik heb begrepen dat Parijs meer gezonder voedsel heeft en minder fastfood. In Londen was McDonald’s nog één van de grote sponsoren… Voor mezelf kan ik het wel invullen, maar wil ook zien hoe andere sporters alles beleven. En wat is de afleiding in dat dorp en misschien ook wel buiten Parijs? Buiten dat kan ik als verslaggever natuurlijk context geven bij het zwemmen, zodat mensen het zwemmen wat beter kunnen begrijpen. En misschien kan ik kijkers wel enthousiast maken om te gaan zwemmen.”

Ik heb begrepen dat Parijs meer gezonder voedsel heeft en minder fastfood. In Londen was McDonald’s nog één van de grote sponsoren…

Ga je bij interviews echt de journalist uithangen, of zal je rol toch iets anders zijn?

„Ik denk dat mijn rol net iets anders wordt, al durf ik het nog niet helemaal te zeggen. Waarschijnlijk stel ik mijn vragen niet echt uit journalistiek oogpunt, maar meer als zwemliefhebber, als het bij zwemmen is. Natuurlijk houd ik in de gaten dat de gemiddelde kijker niet alle termen kent die ik wel begrijp. Ik hoop vooral op leuke en mooie gesprekken… Nee, niet per se leuk, mooi, dat is het. We hopen uiteraard dat iedereen fantastisch presteert, maar mocht dat niet zo zijn – er kan altijd iets totaal onverwachts gebeuren – dan zal ik de sporters in ieder geval in hun waarde laten.”

Ranomi Kromowidjojo weet natuurlijk hoe het werkt

Lijkt me best lastig voor je. Stel dat het met onze topzwemster Tes Schouten niet zo goed lukt, wat doe je dan?

„Klopt hoor, ik wil wel weten wat er aan de hand is, of wat er is gebeurd. Ik weet echter hoe het is om aan de andere kant te staan en antwoord te moeten geven. Dat kan voor een sporter heel lastig zijn. Ik zal proberen om die vragen te voorkomen en juist dingen te vragen waarvan ik denk of weet dat de sporter er wel op wil antwoorden.”

Vind of vond je journalisten leuk eigenlijk?

Ranomi Kromowidjojo beschaafd: „Sommigen zijn onwijs leuk en sommigen eh… wat minder. Weet je, het hoorde er altijd bij. Als het goed gaat, maar ook als het wat minder goed gaat. Journalisten te woord staan was voor mij een soort van beleefdheid. Ik was me er ook van bewust dat die mensen ons als sporters, of we nou goud wonnen of niet, konden neerzetten als nieuwe helden. Iemand die niet bij de beste drie komt, kan ontzettend z’n best hebben gedaan en ook een hele goede prestatie hebben geleverd.”



Ambieer je deze nieuwe rol, of is het iets als een vraag van ‘wil je meedoen aan Wie Is De Mol?’ en zeg jij dan ‘ja hoor, kom maar op’?

„Ik moet het nog zien, maar ik denk het eerste. Ik ben sowieso enthousiast over zwemmen natuurlijk en vind het leuk en nodig om de gemiddelde sportliefhebber ook enthousiast te maken. Dus ik neem de kijkers graag mee met wat er gebeurt. Dat is best lastig, want je ziet acht poppetjes met een badmuts op die in het water aan het spetteren zijn. Vaak hebben mensen geen idee wie wie is en hoe het zit. Dit zal geen fulltime functie voor mij zijn, maar ik durf nu al te zeggen dat ik dit leuk ga vinden.”

Een streepje voor hebben

Als tv-kijkers zijn ‘wij’ gewoontedieren die snel op afstandsbedieningsknopje 1 voor de NOS zullen drukken om de Olympische Spelen te kunnen zien. Hoe ga jij de kijkers toch naar jou proberen te krijgen?

„Dat is waar, maar ik leef niet zo met het idee van concurrentie. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk de zwemliefhebber maar ook de niet-standaard zwemliefhebber te enthousiasmeren. En ze dingen te laten begrijpen en te laten inzien door leuke interviews en items. Ik heb in ieder geval heel veel voorwerk gedaan, kan ik beloven, en hoop qua kennis en mijn meegebrachte ervaring dan maar een streepje voor te hebben hè? Bovendien streamt HBO Max echt álles, dat is een voordeel.”

Sport je eigenlijk nog, golf om maar iets te noemen?

„Nee, golf nog niet. Al sluit ik niet uit dat ik dat ooit ga doen. Zwemmen doe ik nog steeds, daar zal ik de rest van mijn leven van blijven houden. Lekker voor de fun en niet meer voor de scherpe tijden en records.”

Dus dan lig ik in een zwembad tijdens een vrijzwemmenuurtje en dan komt Ranomi Kromowidjojo plotseling langs zwemmen?

„Haha, nee dat niet. Ik heb een eigen zwembadje met stroming in de achtertuin. Die hebben we in coronatijd laten aanleggen toen alle zwembaden dicht waren. Daar geniet ik nog steeds heel erg van, zeker in de zomer.”



Ranomi Kromowidjojo met de Olympische fakkel

Tot slot, jij hebt dit jaar ‘gewoon’ een stuk met de Olympische fakkel gelopen. Dat wil ik ook, maar ik heet geen Kromowidjojo. Dus: hoe krijg je zoiets voor elkaar?

„Klopt, in de Elzas in Frankrijk. Je moet dan door je werkgever of iemand anders worden voorgedragen. Bij mij gebeurde dat door Eurosport. Uit duizenden mensen wordt vervolgens een kleinere selectie gemaakt. Mensen vroegen me of lopen met de fakkel een droom voor me was of iets van mij wishlist. Maar eerlijk gezegd was het nooit een optie in m’n hoofd. Ik wist dat het bestond en zag het op tv, maar verder… Geen idee ook of er deze keer nog andere Nederlanders met de Olympische fakkel liepen. Maar het was absoluut leuk en een hele eer.”

Ranomi Kromowidjojo tijdens de hele Olympische Spelen in Parijs tot en met 11 augustus te volgen via Eurosport en HBO Max.

