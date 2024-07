Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zuid-Holland wil beleid voor de wolf maken (er zijn alleen nul wolven)

Beter op tijd dan te laat, moet men in Zuid-Holland waarschijnlijk denken. Hoewel er in de provincie nog nooit een wolf is gezien, wil een deel van de coalitie dat er wel al een wolvenbeleid komt.

De BBB en VVD hebben hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Deze politieke partijen willen onder meer weten hoe Zuid-Holland is voorbereid op de mogelijke komst van een wolf binnen de provinciegrenzen.

De volgende vraag, die Metro onlangs beantwoordde, gaat in de provincie van Rotterdam, Den Haag en Leiden dus nog even niet op: wat kun je het beste doen als je een wolf tegenkomt?

Beleid rond de wolf in bijna alle provincies geregeld

In IPO-verband, waarin de twaalf provincies samenwerken, is vorig jaar een interprovinciaal wolvenplan opgesteld. Daarin staan ook zogeheten interventierichtlijnen, over hoe te handelen in probleemsituaties. Bijna alle provincies hebben dit plan verankerd in hun eigen beleid over de wolf.

„In Zuid-Holland is dit tot op heden niet gedaan”, aldus BBB en VVD, die samen met GroenLinks-PvdA en het CDA in de coalitie zitten. „Verwerking in verordeningen en/of beleidsregels is nog niet gerealiseerd.” De twee partijen denken dat „de kans reëel is” dat de wolf zich „binnen afzienbare tijd” ook in Zuid-Holland laat zien.

De wolf is overal, maar Zuid-Holland heeft ie nog niet gevonden

BIJ12, de organisatie die namens de provincie wolvenzaken afhandelt, houdt al jarenlang een lijst bij van bevestigde waarnemingen van wolven. Zuid-Holland is de enige provincie waar de beschermde diersoort nog niet is gespot.

Volgens BIJ12 leven er inmiddels meer dan vijftig wolven in Nederland. Anderhalf jaar geleden telde de organisatie er 29. Eind vorig jaar werden in Zeeland en Noord-Brabant, in de buurt van Zuid-Holland, DNA-sporen aangetroffen van een zwervende wolf afkomstig uit Duitsland.



Veiligheid voor mens en dier

„De wolvenpopulatie in Nederland breidt zich uit”, schrijft het Zuid-Hollandse Statenlid Gezina Atzema van de VVD op X. „En dit vraagt om helder beleid en keuzes. Belangrijk dat de provincie is voorbereid in het geval de wolf zijn intrede doet.” De VVD en BBB willen weten wat het dagelijks bestuur doet om „de veiligheid van zowel mens als dier te waarborgen” als de wolf ook de dichtstbevolkte provincie van Nederland in trekt.

