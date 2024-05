Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoekers ontdekken onkruidverdelger in spermamonsters van vruchtbaarheidskliniek

Glyfosfaat is wereldwijd de meest gebruikte onkruidverdelger, een stofje dat je niet zo snel verwacht tegen te komen in sperma. Toch ontdekten Franse onderzoekers dat het gif wel degelijk in sperma te vinden is. Ze onderzochten spermamonsters van een vruchtbaarheidskliniek en wat blijkt? In 55 procent van de spermamonsters werd de onkruidverdelger aangetroffen.

Vruchtbaarheidscijfers dalen wereldwijd en wetenschappers vermoeden dat de blootstelling aan giftige stoffen hier een belangrijke oorzaak van is. Glyfosaat is zo’n giftige stof en laat het nu ook het stofje zijn dat onderzoekers onlangs aantroffen in sperma van een Franse vruchtbaarheidskliniek.

Vier keer meer glyfosaat in sperma dan in bloed

Volgens de onderzoekers waren niveaus van glyfosaat in sperma vier keer hoger dan in het bloed van de mannen. In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science Direct uiten de onderzoekers hun zorgen. Ze noemen de bevindingen zorgwekkend en zeggen dat de resultaten suggereren dat de chemische stof ‘bijzonder gevaarlijk’ voor de voortplanting is.

Glyfosaat wordt veel gebruikt in de landbouwsector. Een populair product waar glyfosaat in zit is bijvoorbeeld de onkruidverdelger Roundup. Over dit product bestaat al langer het vermoeden dat het de kans op Parkinson en kanker verhoogt.

Gebrek aan definitief bewijs

Zo moest moest producent Bayer begin dit jaar nog een schadevergoeding van ruim 2,2 miljard dollar betalen aan een Amerikaanse man die stelt dat hij kanker heeft gekregen doordat hij blootgesteld werd aan Roundup. Maar definitief bewijs dat de onkruidverdelger daadwerkelijk de kans op kanker en Parkinson verhoogt is er nog altijd niet. Glyfosaat is dan ook niet verboden.

Opvallend is wel dat deelnemers aan het Franse onderzoek die in de landbouw werken de hoogste concentratie glyfosaat hebben. Bij 96 procent van de boeren die meededen werd het gif in sperma gevonden. Ook hoveniers bleken een verhoogde glysofaatspiegel te hebben. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat het eten van biologische producten geen duidelijke invloed heeft op de glysofaatspiegel in sperma.

