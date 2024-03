Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deurpaneel-incident vliegtuig: ‘Passagiers mogelijk slachtoffer van misdaad’

Kun je het je nog herinneren toen in januari tijdens een vlucht van Alaska Airlines het deurpaneel losraakte van het toestel? De passagiers van die Boeing 737-vlucht zijn mogelijk het slachtoffers geworden van een misdaad. Dat schrijft de FBI in een brief aan de passagiers.

In de correspondentie meldt de federale recherche een onderzoek te zijn gestart naar het incident met de Boeing 737 MAX 9.

Verloren deurpaneel Boeing 737

Onder meer persbureaus Bloomberg en Reuters hebben de brief ingezien, maar de FBI wil tegenover Reuters niet reageren. Een woordvoerder wil het onderzoek „bevestigen noch ontkennen”.

De Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines verloor het deurpaneel kort na vertrek uit de Amerikaanse staat Oregon en keerde vervolgens terug voor een noodlanding. Na enkele minuten opstijgen ging het namelijk mis op de vlucht: er ontstond ineens een gapend gat in het vliegtuig.

Losse onderdelen gevonden

Een passagier vertelde destijds dat ze tijdens de vlucht wakker schrok van lawaai. „Ik kijk naar links en zie dat de wand aan de zijkant van het toestel weg is.” Aan boord waren 171 passagiers en zes bemanningsleden. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA startte na het incident een onderzoek en hield tijdelijk toestellen van dit model aan de grond. Na onderzoek bleek dat meerdere bouten in het paneel loszaten. Ook bij andere MAX 9-toestellen zijn losse onderdelen gevonden.

