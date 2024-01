Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

IS claimt verantwoordelijkheid dodelijke aanval op kerk Istanbul

De terroristische groep Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een dodelijke aanval op een katholieke kerk zondag in Istanbul. Op Telegram verklaart een afdeling van IS de aanval te hebben uitgevoerd in reactie op een oproep van IS-leiders om joden en christenen aan te vallen.

Twee gemaskerde mannen betraden de kerk toen een mis werd gehouden. Op camerabeelden gemaakt in de kerk, geverifieerd door persbureau Reuters, is te zien hoe ze het gebouw binnenkwamen en de man neerschoten die voor hen liep. Vervolgens is te zien dat de mannen vrijwel direct daarna vertrokken.

De Turkse politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden, meldt de minister van Binnenlandse Zaken, Ali Yerlikaya op X, zonder iets te zeggen over het motief van de daders of wie achter de aanval zit.

De aanval vond zondagochtend plaats in de Italiaanse kerk Santa Maria in het district Sariyer.

