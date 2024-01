Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onverwachte verkiezingsnederlaag voor AfD na massaprotesten

De Duitse uiterst rechtse partij AfD heeft zondag bij de districtsverkiezingen van Saale-Orla in Thüringen, in het oosten van Duitsland, een onverwachte verkiezingsnederlaag geleden. Bij deze verkiezingen wordt de ‘Landrat’ gekozen, de hoogste ambtenaar van het district. Verwacht was dat de AfD-kandidaat Uwe Thrum de tweede stemronde zou winnen, maar dat gebeurde niet.

De kandidaat van CDU, Christian Herrgott, kreeg een meerderheid (52,4 procent) van de kiezers achter zich. In de eerste ronde had Herrgott slechts 33,3 procent van de stemmen gekregen, tegen 45,7 procent voor Thrum.

De AfD ligt nationaal onder vuur nadat media berichtten dat leden met rechts-extremisten plannen hadden besproken om inwoners met een migratieachtergrond massaal het land uit te zetten. Bondskanselier Olaf Scholz omschreef het plan als een „aanval op onze democratie en dus op ons allemaal”. Sindsdien zijn honderdduizenden Duitsers de straat op gegaan om te protesteren tegen uiterst rechts.

De verkiezingen in Saale-Orla waren slechts een eerste test van de populariteit van de AfD sinds de in Potsdam besproken plannen uitlekten. De partij kan volgens peilingen later dit jaar de grootste worden bij de verkiezingen in de oostelijke deelstaten Brandenburg, Thüringen en Saksen. Volgens de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung melden zich elke dag nog 130 tot 150 nieuwe leden aan bij de AfD.

ANP

