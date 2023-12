Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Elf doden, onder wie schutter, door schietincident Praag

Een man heeft in een universiteitsgebouw in Praag tien mensen doodgeschoten. Dat melden diverse media. De man zelf kwam ook om, melden Tsjechische hulpdiensten op X. De politie is nog bezig met het ontruimen van het gebouw in de Tsjechische hoofdstad.

Tientallen mensen raakten gewond door het schietincident in een gebouw van de Karelsuniversiteit. Negen van hen zijn zwaargewond en worden behandeld. Volgens de Tsjechische autoriteiten handelde de schutter alleen. De Tsjechische president Petr Pavel zegt „geschokt” te zijn door de schietpartij en condoleert familie van de slachtoffers.

De laatste keer dat er een dergelijk schietincident plaatsvond in Tsjechië, was in 2019. Toen schoot een man zes mensen dood in een ziekenhuis en doodde daarna zichzelf.

