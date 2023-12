Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oud-spits Simons nieuwe hoofdtrainer FC Volendam

Regillio Simons is de nieuwe hoofdtrainer van FC Volendam. De 50-jarige oud-spits ondertekent een overeenkomst voor anderhalf jaar bij de Eredivisieclub. Michael Dingsdag gaat Simons assisteren.

FC Volendam was op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het vertrek van Matthias Kohler. De Duitser stapte begin december samen met de complete technische staf op uit onvrede over het besluit van de raad van commissarissen om het bestuur van voorzitter Jan Smit te ontslaan.

Simons en Dingsdag zaten de laatste twee wedstrijden, na het vertrek van Kohler, al op de bank bij FC Volendam.

Jong FC Volendam

„De club heeft zijn oor te luisteren gelegd bij diverse individuele of duo-kandidaten, waarbij de doelstelling klip en klaar was: FC Volendam in de Eredivisie houden. Met de aanstelling van Simons en Dingsdag denken wij de meeste kans te maken op het behalen van deze doelstelling”, zegt Frans ten Berge, directeur van FC Volendam.

Simons, de vader van Oranje-international Xavi Simons, voetbalde onder meer bij Fortuna Sittard, Willem II, NAC Breda en ADO Den Haag. Sinds afgelopen zomer heeft hij, samen met Dingsdag, Jong FC Volendam onder zijn hoede. De clubleiding gaat voor dat elftal op zoek naar vervangers.

Ranglijst

FC Volendam won de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop bij sc Heerenveen (1-2). De Noord-Hollanders deden daarmee de laatste plaats in de Eredivisie over aan Vitesse. Beide clubs hebben 11 punten. De achterstand op nummer zestien RKC Waalwijk is 3 punten. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks.

