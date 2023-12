Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Internet en telefonie in Gaza liggen voor derde dag op rij plat

In de Gazastrook was voor de derde dag op rij geen telefoon- en internetverkeer mogelijk, meldt de Britse organisatie NetBlocks, die wereldwijd de telecommunicatie monitort.

Donderdag vielen in Gaza zo goed als alle verbindingen weg. Volgens NetBlocks was het al de zesde keer sinds de start van de oorlog tussen Hamas en Israël dat dat gebeurde.

De belangrijkste operatoren in de Gazastrook, Paltel en Jawwal, kunnen niet inschatten wanneer ze de verbindingen kunnen herstellen. Ze verwijzen naar „de Israëlische agressie” als reden voor de uitval.

De enige manier om vanuit Gaza met de buitenwereld te communiceren is nu via satelliettelefoon. Ook wie over een Israëlische SIM-kaart beschikt, zou op sommige plaatsen in de Gazastrook ontvangst hebben.

ANP

Reacties