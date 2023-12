Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netanyahu zinspeelt op nieuwe onderhandelingen over gijzelaars

Tijdens een toespraak heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aangegeven dat er mogelijk nieuwe onderhandelingen over de gijzelaars zullen plaatsvinden. Netanyahu zei dat „hij instructies had gegeven aan het onderhandelingsteam gebaseerd op de druk die Israël uitoefent”, doelende op de militaire druk van zijn leger in Gaza. „Zonder die druk hebben we niks”, aldus de premier.

Eerder op zaterdagavond werd bekend dat het hoofd van de Israëlische inlichtingendienst een dag eerder een ontmoeting had met de premier van Qatar. De twee zouden mogelijk hebben gesproken over een nieuw bestand, waarbij Israël en Hamas onderling gevangenen zouden uitwisselen. Netanyahu wilde niet bevestigen dat hij met zijn uitspraak over „het onderhandelingsteam” verwees naar die ontmoeting.

Qatar speelde ook een belangrijke rol bij het eerdere bestand, waarbij Hamas meer dan honderd vrouwen, kinderen en buitenlanders vrijliet, in ruil voor de vrijlating van 240 Palestijnse vrouwen en tieners die door Israël gevangen werden gehouden. Netanyahu liet wel verstaan met enige tegenzin met Qatar samen te werken. ‘We hebben ernstige kritiek op Qatar, daar zal u later meer over horen„, zei hij tijdens de toespraak. ”Maar op dit moment proberen we onze gijzelaars terug te brengen.”

Israël gaat ervan uit dat er nog 112 gijzelaars door Hamas worden vastgehouden. Zaterdagavond vond een demonstratie plaats in Tel Aviv waarbij deelnemers de regering van Netanyahu opriepen om meer te doen om de gijzelaars vrij te krijgen. Vrijdag raakte bekend dat het Israëlisch leger per ongeluk zelf drie gijzelaars had doodgeschoten.

