Geen winnaar bij duel tussen Excelsior en Go Ahead Eagles

De wedstrijd tussen Excelsior en Go Ahead Eagles heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in Rotterdam eindigde in 1-1. Beide ploegen handhaafden door dat resultaat vooralsnog hun posities op de ranglijst: Go Ahead blijft zesde en Excelsior twaalfde.

Er waren kansen voor beide ploegen in de eerste helft, maar de bezoekers uit Deventer kregen de beste mogelijkheden. Jakob Breum had na 24 minuten de 0-1 op zijn voet, maar zijn schot ketste op de paal. Even later werd een goal van Go Ahead afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft was het vrij snel raak voor de Eagles. Philippe Rommens legde de bal neer bij Jamal Amofa, die eerst min of meer over de bal heen trapte, maar in de herkansing alsnog hard en trefzeker in de linkerbovenhoek schoot.

Wakker

De treffer maakte wel iets wakker bij Excelsior, dat vol in de aanval ging en steeds gevaarlijker in de buurt van doelman Jeffrey de Lange kwam. Invaller Oscar Uddenäs bleek een waardevolle wissel. Hij stond amper een minuut in het veld, of hij kopte de gelijkmaker binnen.

Kort daarna scoorde Redouan El Yaakoubi, maar de goal telde niet omdat hij een overtreding had begaan. In de slotfase was El Yaakoubi weer dicht bij de winnende goal, maar keeper De Lange kon zijn inzet keren.

