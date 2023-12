Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Denemarken meldt arrestaties bij antiterreuroperatie

De Deense autoriteiten zeggen meerdere arrestaties te hebben verricht bij een operatie om een terreuraanslag te voorkomen. Premier Mette Frederiksen noemde de situatie tegenover persbureau Ritzau „zeer ernstig”.

Frederiksen trad niet in detail over wie de verdachten zijn. Ook het aantal arrestaties is nog niet bekendgemaakt. De veiligheidsdiensten houden in de loop van de middag een persconferentie.

Het dreigingsniveau in Denemarken wordt al jaren gezien als hoog. Het dreigingsbeeld staat op vier in een schaal van één tot vijf. Het risico zou nog verder zijn toegenomen doordat activisten dit jaar moedwillig korans hebben beschadigd, het heilige boek van de moslims.

In Nederland waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) deze week dat er een „reële kans” is op een aanslag. Daarom is het dreigingsniveau verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel), het op een na hoogste niveau.

ANP

