Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bonden sluiten spoorstaking rond feestdagen niet uit

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het spoorwegpersoneel verlopen uiterst moeizaam. De Nederlandse Spoorwegen hebben tot vrijdag de tijd om aan de eisen van de bonden tegemoet te komen. Zo niet, dan volgen mogelijk eind deze maand, rond de feestdagen, al acties.

Bestuurder Wim Eilert van spoorwegvakbond VVMC is uitgesproken pessimistisch over de voortgang van de onderhandelingen tot dusver. „De NS zal nu echt stappen moeten gaan zetten, anders gaan we staken.”

Als een akkoord over een nieuwe cao uitblijft, moeten reizigers mogelijk deze maand al rekening houden met acties rond de feestdagen, volgens Eilert: „We gaan de NS eerst een ultimatum stellen en dan overleggen met onze leden. Maar een staking rond de feestdagen acht ik niet uitgesloten.”

Loonsverhoging

De bonden eisen een loonsverhoging van tegen de 10 procent. De NS wil tot dusver niet verder gaan dan 3,8 procent. Volgens Eilert komt dat netto neer op een verhoging van 2,45 procent. „Daar zit dus een heel groot gat en ik vraag me af of het gaat lukken om dat nog te dichten.”

Ook de FNV is niet te spreken over de voortgang van de onderhandelingen. De bond spreekt van een „schandalig laag” bod van de NS. FNV en VVMC riepen leden woensdag al op tot een ‘waarschuwingsactie’ bij het hoofdkantoor van de NS in Utrecht.

Prijscompensatie

„Het huidige loonbod van NS is zo laag, dat we niet anders kunnen dan dit van tafel vegen,” zegt Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor. „Als de directie van NS niet wil meebewegen richting koopkrachtbehoud voor al die 20.000 mensen bij de NS, dan dwingen zij ons om tot actie over te gaan.”

De bonden eisen niet alleen meer loon, maar ook automatische prijscompensatie. Vorig jaar september ging NS-personeel al in staking vanwege looneisen. Reizigers in heel Nederland hadden hier last van. Uiteindelijk wist het personeel ruim 9 procent meer loon te bedingen tot eind dit jaar.

De NS wil niet vooruitlopen op de uitkomst van de onderhandelingen.

ANP

Reacties