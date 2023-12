Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Britse oud-premier Johnson biedt nabestaanden excuses aan in corona-onderzoek

De Britse oud-premier Boris Johnson heeft zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van overleden coronapatiënten. Dit deed hij vandaag aan het begin van zijn verhoor door een parlementaire commissie die onderzoek doet naar het regeringsbeleid tijdens de coronapandemie.

Johnson, die ook morgen vragen zal beantwoorden, zei „diepe spijt te hebben voor de pijn, het verlies en het lijden van de slachtoffers en hun families”. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 230.000 mensen overleden met besmettingen met het coronavirus. Johnson werd tijdens zijn excuses verstoord door de commissievoorzitter, die een demonstrant uit de zaal liet verwijderen. Een betoger stond op en weigerde ondanks verzoeken van de voorzitter weer te gaan zitten.

Eerder deze week kwam Boris Johnson al in het nieuws toen naar buiten kwam dat hij een Nederlandse vaccin-opslag in coronatijd wilde ‘leegtrekken’.

Nam Johson coronavirus serieus genoeg?

De vragen van de commissie gaan er met name over of Johnson het coronavirus aan het begin van de pandemie serieus genoeg nam. Hij gaf toe als premier fouten te hebben gemaakt en verklaarde dat het makkelijk is om achteraf te zeggen dat sommige zaken anders hadden moeten worden opgepakt. Volgens Johnson deden hij en functionarissen „hun best”. Ook zei Johnson zich persoonlijk verantwoordelijk te voelen voor de beslissingen die zijn gemaakt over het coronavirus en dat hij snapt dat er onder het publiek woede is ontstaan na eerdere getuigenissen in het onderzoek.

Verward door de wetenschap

De commissie kreeg eerder onder meer te horen dat Johnsons regering incompetent was en dat de toenmalige premier geen lockdown wilde en verward was door de wetenschap. Zo zou Johnson hebben gevraagd of het coronavirus gedood kon worden door met een föhn in de neus te blazen. Johnson raakte aan het begin van de pandemie zelf ook besmet, waarna hij in het ziekenhuis werd opgenomen.

De voormalige politicus arriveerde woensdag drie uur te vroeg bij de locatie in Londen waar de verhoren plaatsvinden. Pas later in de ochtend arriveerden er demonstranten. Onder de betogers zijn nabestaanden van overleden coronapatiënten. Zij wilden Johnson aanspreken op vermeende opmerkingen die hij zou hebben gemaakt over het verkiezen van vele doden boven een tweede lockdown.

Feestjes Boris Johnson

Johnson was tussen 2019 en 2022 premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij stapte na een reeks schandalen noodgedwongen op, waaronder over feestjes van overheidspersoneel tijdens de lockdowns, nadat steeds meer regeringsfunctionarissen vertrokken uit onvrede over Johnson. De oud-premier bleef tot afgelopen zomer lid van het Britse Lagerhuis.

ANP

