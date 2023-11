Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rode Kruis: meer ziekte-uitbraken in Gaza door regen

Doordat het regent in Gaza, nemen momenteel de gezondheidsrisico’s in het gebied extra toe, waarschuwt het Rode Kruis maandag. Zondag viel er neerslag en ook voor maandag is er regen in de Gazastrook voorspeld. Door een gebrek aan brandstof functioneren de watersystemen er niet goed. Omdat grote groepen mensen in Gaza dicht op elkaar leven, raakt de infrastructuur bovendien verder overbelast.

Het ontbreekt Gaza op het moment ook aan schoon (drink)water, stelt het Rode Kruis. Mensen gebruiken al langere tijd vervuild water, met alle gevolgen van dien. „Regen verergert de situatie omdat het water niet goed kan worden afgevoerd”, legt Marij Zwart uit, water- en sanitatie-expert bij het Rode Kruis. De rioolwaterpompen functioneren niet wegens het gebrek aan brandstof. Op die manier komt vervuild water uit het riool steeds meer bovengronds. Wanneer mensen hiermee in contact komen, worden zij ziek.”

Het Rode Kruis verwacht daarom een piek in het aantal bacteriële infecties. „Denk daarbij aan hevige diarree en het risico op cholera-uitbraken.” Zwart legt uit dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat sinds half oktober al ruim 33.500 gevallen van diarree zijn gemeld, vooral onder kinderen jonger dan vijf jaar. „Dit is ongeveer zestien keer het maandgemiddelde. Juist onder vluchtelingen neemt zo’n aantal hand over hand toe.” Binnen Gaza zijn op het moment zo’n anderhalf miljoen mensen op de vlucht.

Ziekenhuizen in Gaza zijn overbelast door het aanhoudende geweld. Ziektes die gemakkelijk te behandelen zijn, worden zo levensbedreigend, waarschuwt het Rode Kruis. Zwart: „Denk aan een patiënt die kampt met aanhoudende diarree. Zonder zouten, mineralen, voeding en schoon drinkwater kan deze patiënt uitdrogen, uitgeput raken en uiteindelijk overlijden.”

ANP

Reacties