Autoriteiten Gaza: twaalf doden bij aanval op ziekenhuis

Twaalf personen zijn omgekomen bij een Israëlische aanval op het Indonesische ziekenhuis in de Gazastrook, meldt het lokale ministerie van Gezondheid. Het ziekenhuis in het noorden van het kustgebied wordt volgens nieuwszender Al Jazeera omsingeld door Israëlische tanks.

Het ministerie in de Gazastrook, dat onder controle staat van Hamas, meldt ook dat er tientallen gewonden zijn. Onder de omgekomen personen zijn patiënten en hun begeleiders, aldus een zegsman.

Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt tegen Al Jazeera dat de situatie „catastrofaal” is en dat het Israëlische leger de aanval „alleen maar verder intensiveert”. Het medisch personeel zou er volgens de woordvoerder zelf op aandringen te blijven om de gewonden te behandelen. In het ziekenhuis zitten volgens hem in totaal circa zevenhonderd mensen.

