Voormalige first lady Rosalynn Carter overleden

De voormalige first lady Rosalynn Carter is op 96-jarige leeftijd thuis in de Amerikaanse staat Georgia overleden. Ze was 77 jaar de echtgenote van Jimmy Carter, die van 1977 tot 1981 president was van de Verenigde Staten.

Rosalynn Carter had een „zachtaardige, zuidelijke houding die een ambitieus en vastberaden karakter verhulde”, aldus de krant The Washington Post. „Als first lady nam ze een ongekende positie in tijdens het presidentschap van haar man. Ze wilde meer dan een ceremoniële rol spelen.” Volgens het blad woonde ze kabinetsvergaderingen bij en gaf ze advies over beleidskwesties. Ze spoorde het parlement aan wetgeving te regelen die psychisch zieke mensen zou helpen.

De Democratische ex-president zelf is inmiddels 99 jaar. Bij zijn poging te worden herkozen werd hij verpletterend verslagen door de Republikein Ronald Reagan. Carter is de oudste nog levende voormalige Amerikaanse president en de langstlevende president in de Amerikaanse geschiedenis.

