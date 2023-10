Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tramschutter Gökmen T. gooide kokend vet naar gevangenispersoneel en dreigde met mesje en stuk glas

Tramschutter Gökmen T. (42) heeft in augustus kokend water en vet naar het personeel van de penitentiaire inrichting De Schie gegooid. Ook richtte hij vernielingen aan in de recreatieruimte en dreigde hij met een aardappelschilmesje en een stuk glas. De gevangenisdirectie heeft aangifte gedaan bij de politie.

T. zit een levenslange celstraf uit voor de aanslag die hij pleegde in maart 2019 in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Vier mensen kwamen hierbij om het leven, zes anderen raakten gewond.

Gökmen T. in isoleercel gezet

Uit het incidentenoverzicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) blijkt dat niemand gewond raakte en dat de gedetineerde na het incident in de isoleercel is gezet. Ingewijden bevestigen berichtgeving van het AD dat het gaat om de tot levenslang veroordeelde T.

De DJI spreekt van een ernstige ordeverstoring. Met behulp van een bemiddelaar van de politie is T. onder controle gebracht.

Vestigingsdirecteur Richard Baas van de P.I. Rotterdam, waar De Schie onder valt, vindt dit gedrag totaal onacceptabel: „Het bedreigen van ons personeel kan niet. Zij geven uitvoering aan een rechterlijke uitspraak. Het is daarom cruciaal dat zij in een veilige omgeving werken. Ook het slopen van rijkseigendom is minstens zo kwalijk. Dit gedrag van gedetineerden wordt niet getolereerd.”

Eerdere misdragingen in de cel

Het is de zoveelste keer dat T. zich achter de tralies misdraagt. De Schie deed al vaker aangifte tegen T. Inmiddels staat de teller op vier.

Bij de rechtbank in Rotterdam dient op 28 november een zaak over eerdere incidenten. Het OM vervolgt T. voor een poging tot moord, een poging tot zware mishandeling en vernieling in de gevangenis. Hij zou in februari 2021 een gevangenisbewaarder in het gezicht hebben gestoken met een wapen. Acht maanden later zou T. agressief zijn geworden in de recreatieruimte. Hierbij vernielde hij allerlei spullen, waaronder een televisie, een magnetron, een PlayStation en een airfryer. Toen een medewerker hem tot bedaren probeerde te brengen, zou de Utrechter met hete olie hebben gegooid.

