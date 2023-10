Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet bekijkt hoe Nederlanders vanuit Israël kunnen terugkeren, reisadvies code rood

Het demissionaire kabinet zoekt naar mogelijkheden om met charters Nederlanders op te halen die uit Israël willen vertrekken. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Daarbij wordt gekeken naar samenwerking met andere landen en luchtvaartmaatschappijen.

Ondertussen is het reisadvies naar de Westelijke Jordaanoever van oranje naar code rood aangepast. Dat betekent zoveel als ‘ga er niet naartoe’.

De oorlog Israël / Hamas is overal onderwerp van gesprek en vooral discussie. Neem alleen gisteravond al, toen Johan Derksen en Arend Jan Boekestijn hun mening gaven in talkshow Vandaag Inside.

Charters vanuit Israël

„Momenteel onderzoeken we samen met partners chartermogelijkheden voor Nederlanders die Israël willen verlaten”, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. „We hebben een aantal Nederlandse groepen in beeld waarvan we weten dat ze Israël willen verlaten. We werken er nu hard aan te inventariseren welke Nederlanders nog meer willen vertrekken.”

Hoeveel mensen willen vertrekken uit Israël en de Palestijnse gebieden wordt momenteel geïnventariseerd. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders daar zijn, er is geen registratieplicht. Reisorganisatie Israël Idoed Reizen laat weten dat „een kleine honderd man” die via zijn organisatie hebben geboekt, niet weg kunnen uit het land om terug naar Nederland te kunnen reizen.



Lees hier veelgestelde vragen en antwoorden over de situatie in #Israël en de #PalestijnseGebieden, zoals: • Ik ben nu in het getroffen gebied. Wat moet ik doen?

• Hoe kan ik de Nederlandse ambassade bereiken?

• Hoe blijf ik op de hoogte? ➡️ https://t.co/Id9wUScSJq pic.twitter.com/xVudlDgvRQ — Ministerie van Buitenlandse Zaken (@MinBZ) October 9, 2023

Tot dusver liet het ministerie weten dat Nederlanders op eigen houtje Israël moesten zien te verlaten. Zij kunnen volgens het departement nog vertrekken via luchthaven Ben Gurion bij Tel Aviv. Wel zijn er veel vluchten geannuleerd en zitten vliegtuigen „bomvol”, aldus Israël Idoed Reizen.

Andere landen al bezig

Er zijn al wel Europese landen zoals Italië die hun staatsburgers hebben opgehaald uit Israël dat zaterdag massaal vanuit de Gazastrook werd aangevallen door strijders van de militante Palestijnse beweging Hamas. Polen kondigde zondag al aan burgers te gaan evacueren.

In het verleden heeft Nederland alleen bij extreme crisissituaties staatsburgers uit het buitenland gehaald. De laatste keer gebeurde dat toen er eerder dit voorjaar zware gevechten uitbraken in Soedan. Ook zijn burgers uit Afghanistan gehaald toen de Taliban de macht overnamen. Maar in die gevallen waren er geen commerciële vluchten meer.



We volgen de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden nauwgezet. Op dit moment werkt @MinBZ hard aan chartermogelijkheden voor Nederlanders die #Israël willen verlaten, in samenwerking met partners. Ook inventariseren we welke Nederlanders nog meer willen vertrekken. 1/2 — Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) October 10, 2023

Reisadvies op rood

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Hanke Bruins Slot heeft het reisadvies voor de Westelijke Jordaanoever vandaag aangepast van oranje naar rood. Het ministerie raadt aan om daar niet naartoe te gaan. Mensen die er al verblijven zouden veilig moeten vertrekken als dat mogelijk is. De kleurcode voor de Gazastrook was al rood. De kleurcode voor Oost-Jeruzalem blijft oranje.

Het negatieve reisadvies betekent ook dat mensen die toch naar de Westelijke Jordaanoever gaan waarschijnlijk niet geholpen kunnen worden door de Nederlandse overheid als ze daar in de problemen raken. „Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe”, staat op de website van Buitenlandse Zaken over de rode gebieden.

Escalatie Israël – Hamas

Zaterdag escaleerde het conflict tussen Israël en Hamas en sindsdien wordt vooral in het zuiden van het land fel gevochten. De Westelijke Jordaanoever staat niet onder controle van Hamas en uit dat gebied wordt in principe op dit moment niet aangevallen. Wel zijn er losse incidenten geweest tussen Palestijnen en Israëliërs.

