Grote personeelstekorten: helft Nederlandse bedrijven kampt met te weinig mensen

Het personeelstekort heerst. Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven heeft te weinig personeel om al het werk af te krijgen. Dat meldt de Europese HR-dienstverlener SD Worx op basis van een groot onderzoek.

Daarnaast vindt 56 procent van de Nederlandse werkgevers het moeilijk om werknemers aan te trekken en heeft een derde moeite om hun personeel te behouden.

Strijd tegen personeelstekort

Het onderzoek onder ruim 16.000 werknemers en bijna 5000 HR-managers uit zestien Europese landen, bevestigt volgens SD Worx dat de strijd tegen de personeelstekorten nog niet is gestreden. Zo blijkt dat ruim vier op de tien Europese werkgevers worstelt om werknemers aan te trekken. België en Nederland zijn op dat vlak koplopers.

Ondanks het belang van educatie van personeel, geeft een kwart van de Nederlandse bedrijven aan dat ze het lastig vinden training en ontwikkeling in te zetten. Dat is volgens SD Worx wellicht een van de verklaringen waarom meer dan de helft van de medewerkers het voorbije jaar überhaupt geen training kreeg.

Bijleren middels trainingen

In de praktijk leren medewerkers wel op allerlei manieren bij. Bijvoorbeeld online, op de werkvloer en met of zonder een expert. Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat ze op een digitale manier nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Met name medewerkers in Kroatië, Italië, Finland, Ierland en Spanje leren in de praktijk vaker via e-learning. Bedrijven blijken hier goed op voorbereid te zijn: maar liefst 70 procent van de Europese organisaties heeft de technologie in huis voor digitale trainingen.

Een meerderheid van de Nederlandse medewerkers geeft in het onderzoek de voorkeur aan leren met anderen, tegenover 37 procent die zich liever individueel bijschoolt. Ook is er een grotere voorkeur voor leren mét begeleiding van een expert dan zonder begeleiding.

