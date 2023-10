Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

50 oer-Amsterdamse cafés doen mee met Dag van de Bruine kroeg: ‘Moet cultureel erfgoed worden’

We maken ons op voor een kroegentocht langs het mooiste culturele erfgoed van Amsterdam. Zaterdag 7 oktober doen zo’n vijftig cafés mee aan de Dag van de Bruine Kroeg 2023. Ieder dranklokaal organiseert wel wat, van gratis bitterballen en jenever tot live accordeonmuziek en een klaverjasdrive.

Jeneverglaasjes tot over de rand gevuld, stoffen kleedjes en ijzeren asbakken op krakerige tafels, normaal bier in fluitjes of vaasjes, bijdehante tante achter de bar, vaste gast in discussie, smartlappen die boven de reuring van het gemêleerde stadspubliek proberen uit te gallen. Dit oeroude concept is een prachtig en onmisbaar fenomeen binnen onze samenleving, maar wordt met uitsterven bedreigd. De Amsterdams bruine kroeg is de neushoorn onder de uitgaansgelegenheden. Je weet dat er een einde aan komt en we kijken met zijn allen hulpeloos toe.

Dag van de Bruine Kroeg 2023 in Amsterdam

Maar er gloort licht aan de toog. Waar Afrika een hoopgevende toename in het aantal neushoorns ziet, organiseert Tim Blank de Dag van de Bruine Kroeg in Amsterdam. „Bruine kroegen zijn de huiskamers van de stad, waar geld en status niet meetellen. Iedereen is er welkom en bovendien hebben de cafés een belangrijke sociale functie. Dit moet cultureel erfgoed worden”, zegt hij tegen onze collega’s van Manners.

Het idee voor deze dag is ontsproten uit zijn initiatief tijdens de pandemie, toen veel bruine kroegen tussen wal en schip vielen qua overheidssteun en op omvallen stonden. Blank zette met een paar vrienden een crowdfunding op en zamelde duizenden euro’s in, die persoonlijk bij de cafés werden bezorgd. Een mooie symbolische daad in zware tijden voor horecaondernemers.

Gratis jenever en de deelnemende kroegen

Gelukkig draaien de biertappen en frituurpannen weer overuren in de klassieke Amsterdamse cafés, maar dat stopt de uitdijende olievlek aan hippe koffiezaken en toeristische donutshops niet. Er is meer nodig voor lijfsbehoud, en dat begint bij de Dag van de Bruine Kroeg.

In totaal doen ongeveer vijftig oer-Amsterdamse cafés mee met verschillende activiteiten. Zo schenkt Café Eik en Linde in Oost tussen 17.00 en 19.00 uur gratis jenever bij je eerste biertje en is er live accordeonmuziek van Frans Doedel aka JENEVER LOPEZ bij Café ’t Monumentje in de Jordaan. Op de Zeedijk kun je terecht voor een pubquiz en shantykoor, terwijl bij Café De Poort in West een heus Mokum Oktober Fest wordt georganiseerd. En zo’n dag is niet compleet zonder klaverjasdrive (met uitleg) bij Café de Fluiter.

Stippel zelf je kroegentocht uit

In totaal zijn er dus vijftig Amsterdamse cafés die iets speciaals organiseren tijdens de Dag van de Bruine Kroeg 2023. Bekijk hier alle deelnemende kroegen en activiteiten en stippel je eigen kroegentocht samen langs de huiskamers van Amsterdam.

Zelf fietst Tim Blank zaterdag met een bakfiets vol gratis bitterballen door Amsterdam, langs de deelnemende cafés. „Hopelijk wordt dit een jaarlijkse Mokumse feestdag”, besluit de hoeder van de bruine kroeg.

