Gaskraan in Groningen na 60 jaar helemaal dicht, maar nog geen reden voor feest

Voor het eerst sinds zestig jaar komt er helemaal geen gas meer uit Groningen. De gaskraan werd vanmorgen om 06.00 uur dichtgedraaid. Toch is het voor veel Groningers nog geen reden om de vlag uit te hangen, want of er ook écht geen gas meer gewonnen gaat worden is nog maar de vraag.

De ontdekking van het gasveld in Groningen in 1959 zorgde voor grote economische voorspoed, maar betekende voor Groningers de laatste jaren ook steeds meer schade en onzekerheid. Het besluit om te stoppen met het oppompen van gas is genomen vanwege de aardbevingsrisico’s die het met zich meebracht.

Gaskraan volgend jaar nog open bij hoge uitzondering

Maar dat de gaskraan nu dicht is, betekent niet dat er in de toekomst helemaal geen gas meer gewonnen kan worden. In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden de gaskraan volgend jaar nog open te draaien, bijvoorbeeld bij een hele koude winter. Wanneer het meerdere dagen achter elkaar overdag -6,5 graden is, kan besloten worden om de kraan tijdelijk weer open te draaien. Daarom besloot de regering om de gaswinning in Groningen pas op 1 oktober 2024 definitief te laten stoppen.

Voor veel Groningers dus nog geen reden voor een feestje. Zo laat de Groninger Bodem Beweging weten erg teleurgesteld te zijn in het besluit om het gasveld pas in 2024 definitief te ontmantelen. „Elke Groninger wil een punt zetten achter deze ellende. Eén zekerheid: dat de putten voorgoed dicht zijn, wordt de Groningers nog steeds niet geboden. Terwijl het zo heilzaam zou zijn.”

Risico op aardbeving nog niet weg

Bovendien is met het sluiten van het gasveld het risico op aardbevingen in de omgeving nog niet weg. Ondanks de sluiting gaan de aardbevingen door en blijft er schade aan huizen ontstaan. De komende decennia gaan er daarom nog miljarden euro’s naar het aardbevingsgebied voor schadeherstel en het versterken van gebouwen.

