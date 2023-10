Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar is brandnetelthee eigenlijk goed voor?

De brandnetel associëren we veelal met de irritante plant waar je jeuk van krijgt. En hoewel een kopje brandnetelthee wellicht een beetje als een heksendrankje klinkt, blijkt het ook zeker gezondheidsvoordelen te hebben.

De brandnetel vind je gewoon in onze Hollandse achtertuin, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Oosterse kurkuma, waar Metro eerder over schreef. Maar de brandnetel wordt al eeuwenlang in verschillende landen als geneesmiddel gebruikt.

Gezondheidsvoordelen van brandnetel

Gezondheidswetenschapper Gerdy Beelen schrijft aan de hand van wetenschappelijk onderzoek dat brandnetel rijk is aan vitamines en mineralen. En ook Diëtist Amy Richter verdiepte zich in de wetenschappelijke materie omtrent brandnetels en beaamt de voordelen van de plant.

Onder meer vitamine A, E, C, B en K zitten in de plant, maar ook mineralen als calcium, magnesium, kalium, fosfor natrium en ijzer. Daarnaast zitten in een kopje brandnetelthee ook antioxidanten. Die helpen bij het ‘aanvallen’ van vrije radicalen, oftewel afvalstoffen die je cellen beschadigen. Vrije radicalen worden gelinkt aan ouderdom, maar ook aan kanker en andere ziekten. Met genoeg antioxidanten in jouw lichaam bewaak je jouw gezondheid.

Waar brandnetelthee goed voor is?

Het diverse arsenaal aan onderzoek toont aan dat brandnetelthee een gunstig effect heeft op ons lijf. Welke gezondheidsvoordelen dit zijn?

Versterkt immuunsysteem Werkt vochtafdrijvend Zorgt voor gezonde nieren en urinewegen Werkt ontstekingsremmend Pijnverlichtend (bijvoorbeeld bij spierpijn of reuma) Betere spijsvertering Goed voor de huid Goed voor botten Gezonde hart- en bloedvaten (werkt bloeddruk verlagend en verlaagt bloedsuiker) Verlicht symptomen van allergie (hooikoorts)

Waneer geen brandnetelthee?

Ondanks een hoop voordelen, zijn er volgens gezondheidswetenschapper Beelen een aantal zaken waar je rekening mee moet houden, mocht je brandnetelthee willen nuttigen. Zo legt ze uit dat je bij te veel thee last kunt krijgen van maag- en darmklachten. Ook zijn sommige mensen allergisch voor planten uit de brandnetelfamilie. Beelen benadrukt dat deze mensen géén brandnetelthee kunnen drinken. Ook wordt het mensen met nierproblemen afgeraden om zich aan de brandnetelthee, en andere kruidenthee, te wagen. Volgens Beelen is het raadzaam om dat soort zaken met een arts te bespreken.

Te veel en zwangerschap

Zoals met alles in het leven is te veel brandnetelthee niet gezond. Drink je meer dan drie koppen per dag, dan kunnen de gezondheidsvoordelen averechts werken. Waardoor bijvoorbeeld de vochtafdrijving te snel gaat, de maag geïrriteerd raakt en je spijsvertering te snel gaat.

Tijdens de zwangerschap raadt men aan om niet meer dan één kop brandnetelthee per dag te drinken. Het kan namelijk de hormoonhuishouding beïnvloeden.

